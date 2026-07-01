Wanda Nara publicó un chat íntimo con Maxi López que incluye una sutil indirecta para Mauro Icardi
Wanda Nara, Maxi Lopez, Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena tras una charla sobre sus hijos, la maternidad y la disputa por la tenencia.
La interna entre Wanda Nara, Maxi Lopez, Icardi volvió a generar repercusiones luego de que la conductora compartiera una conversación privada con el exfutbolista. En el intercambio, Maxi López le dejó a ella la decisión sobre la salud odontológica de sus hijos y expresó que confiaría en su criterio: "Lo que digas vos va a estar bien".
Ante esa actitud, Wanda Nara lanzó una fuerte indirecta hacia Mauro Icardi, con quien mantiene una disputa familiar y judicial. "Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida", comentó la conductora, en referencia al vínculo que actualmente mantiene con el padre de Isabella y Francesca.
El conflicto entre la empresaria e Icardi también está relacionado con la salud de Francesca, luego de que Wanda asegurara que su hija atraviesa desde hace meses un tratamiento por una lesión meniscal que, según explicó, fue indicado y seguido por profesionales médicos.
Durante una entrevista en SQP, la modelo contó que uno de sus principales pedidos ante la Justicia fue garantizar la continuidad del tratamiento. "Lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija se respetara", había señalado al explicar que la menor realizaba sesiones de kinesiología desde hacía varios meses.
Además, Wanda Nara afirmó que Mauro Icardi estaba informado sobre la situación a través de un chat familiar donde recibía novedades y fotografías de sus hijas. Según su versión, el futbolista del Galatasaray conocía la lesión, pero no habría solicitado estudios médicos para seguir la evolución.
La conductora también sostuvo que la profesional a cargo del tratamiento manifestó preocupación por la continuidad del proceso. En ese sentido, aseguró que los turnos médicos seguían pendientes y cuestionó la falta de interés del jugador en acompañar la recuperación de su hija.
La disputa entre Wanda Nara e Icardi continúa sumando capítulos mientras avanza el conflicto por la tenencia de sus hijas y las diferencias sobre las decisiones familiares.
La llamativa captura que expuso la mediática sobre la relación actual con el padre de sus hijos
Durante la conversación, Yanina Latorre se refirió al panorama laboral de Mauro Icardi y puso el foco en su futuro dentro del fútbol. "Él está desesperado por volver a Turquía", comentó la panelista, ante lo que Wanda Nara respondió que actualmente el delantero se encuentra sin equipo.
Más adelante, la empresaria habló sobre el pedido de restitución de sus hijas a Turquía y expresó sus dudas sobre esa situación. Según su versión, Icardi no tendría intención de instalarse nuevamente en ese país, pese al conflicto judicial que mantiene abierto.
Wanda Nara: "Mauro decía que Turquía era un país de mier** "
"Ni Mauro quiere estar en Turquía. Si yo les muestro los mensajes que tengo de él", afirmó Wanda Nara, al cuestionar la postura del futbolista.
Además, la conductora recordó una etapa de la relación en la que, según contó, Mauro Icardi había manifestado su rechazo a mudarse al país donde actualmente disputaba su carrera profesional. "La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando le dije que firmara el contrato con Turquía", relató.
En ese sentido, Wanda aseguró que el jugador había criticado fuertemente la posibilidad de vivir allí y agregó que incluso habría transmitido esa mirada a sus hijos. Sus declaraciones vuelven a poner en el centro de la escena la disputa entre Wanda Nara, Maxi Lopez, Icardi y el conflicto familiar que atraviesan.
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