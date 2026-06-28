"Tener un ex así...": Wanda Nara filtró un chat con Maxi López y lanzó una filosa indirecta

La publicación rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una comparación con la conflictiva relación que mantiene con Mauro Icardi.

El momento elegido para mostrar esta conversación también llamó la atención, ya que coincide con una etapa de alta exposición mediática: mientras Icardi continúa en el país junto a la China Suárez, Wanda decidió mostrar públicamente la armonía que logró reconstruir con Maxi López después de años marcados por conflictos y cruces públicos.