Mauro Icardi y la China Suárez suspendieron su viaje a Miami en pleno Mundial: los motivos

El panelista de América TV reveló la resolución judicial y aseguró: "Acaba de salir una resolución judicial que no permite a Mauro Icardi salir del país con las dos niñas".

Además, explicó que la decisión fue tomada por el juez Hagopian: "El juez Hagopian denegó el permiso para que viaje con las nenas", en referencia a Francesca e Isabella.

De esta manera, el delantero deberá quedarse en Argentina y compartir tiempo con sus hijas, luego de varios meses en los que, según trascendió, no había podido verlas con normalidad.

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Un cambio en los planes de la pareja

Mientras la resolución judicial modificó la agenda de la familia, también surgieron versiones sobre cómo continuará la pareja durante los próximos días.

Gustavo Méndez, periodista cercano al entorno de la China Suárez, dio otra mirada sobre la situación y señaló que ambos "habrían decidido quedarse tranquilos en la Casa de los Sueños de Nordelta antes de volver a Turquía".

Así, el viaje a Miami quedó descartado por el momento y Mauro Icardi y la China Suárez deberán reorganizar sus próximos pasos mientras continúa la disputa judicial que involucra al futbolista y a Wanda Nara.