Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda, la joven que Icardi quiso besar a espaldas de la China Suárez
Como no podía ser de otra manera, Wanda Nara aprovechó el mal momento de su expareja para su propio provecho personal. Mirá.
Hace algunos días, el mundo de la farándula se vio sacudido por un nuevo escándalo que tiene como protagonistas a la China Suárez y Mauro Icardi. Esta vez, la tercera en discordia fue Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que quedó en el ojo de la tormenta por ser la chica que el futbolista quiso besar a espaldas de la actriz.
Quien no quedó ajena a esto fue Wanda Nara. Sin involucrarse en el conflicto, la conductora tomó una decisión que, sin duda, traerá polémica: contrató a Ekaterina como modelo de su marca de maquillajes. De hecho, la joven se encargó de compartir su alegría en redes sociales tras iniciar el camino de la fama.
Además, la bella joven publicó una historia con una leyenda que muestra que esto es sólo el comienzo: "Recién empieza la semana. ¡3 contratos firmados! Lo que se viene y lo que falta...", escribió contenta.
Qué pasó con Ekaterina Ojeda: el conflicto entre Icardi y la China Suárez que Wanda Nara no dejó pasar
Según trascendió, el conflicto estalló en un boliche cuando el futbolista intentó besar a la joven modelo. Al percatarse de la situación, la actriz habría reaccionado con furia, desencadenando una feroz pelea. Los rumores apuntan a que el cruce incluyó gritos, pases de factura y un momento de altísima tensión en el que la China incluso empujó a Ojeda, todo esto frente a la incómoda mirada de los presentes.
El relato de Eka, tras el coqueteo de Icardi
"Me los crucé, estaban ahí, en el VIP. Nosotras estábamos abajo y nada, subimos un rato y estaban ahí. Nos invitaron los amigos y él estaba solo y después llegó ella", comenzó contando y agregó: "Me dio charla normal, de boliche", señaló, tras asegurar que "no puede contar más", luego que el cronista preguntara por el intento de beso.
"No le hablé a la China. Estaba enojada, pero no sé, quizás con él, no sé si conmigo", manifestó, para luego aclarar que se fue del boliche para evitar que el conflicto escalara aún más. Tras ser consultada sobre si el futbolista le tiró onda, fue categórica: "No, no me preguntes más. Tampoco los quiero perjudicar".
"No soy fan, se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que Turquía porque... por todo el quilombo con Wanda. Yo creo que sí se enojó la China", sostuvo la chica, sin querer aportar mayores detalles.
¿Icardi intentó besar a Eka?
"¿El beso fue en la mejilla?", preguntó el movilero. Y ella respondió: "No, no lo dejé, no lo dejé. Se quedó mirando, pero no, lo retaron".
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