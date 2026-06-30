Wanda Nara contrató a Ekaterina Ojeda, la joven que Icardi quiso besar a espaldas de la China Suárez

"No le hablé a la China. Estaba enojada, pero no sé, quizás con él, no sé si conmigo", manifestó, para luego aclarar que se fue del boliche para evitar que el conflicto escalara aún más. Tras ser consultada sobre si el futbolista le tiró onda, fue categórica: "No, no me preguntes más. Tampoco los quiero perjudicar".

"No soy fan, se anda diciendo que soy fan, no soy fan, no sé ni dónde juega. Sé que Turquía porque... por todo el quilombo con Wanda. Yo creo que sí se enojó la China", sostuvo la chica, sin querer aportar mayores detalles.

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"¿El beso fue en la mejilla?", preguntó el movilero. Y ella respondió: "No, no lo dejé, no lo dejé. Se quedó mirando, pero no, lo retaron".