Wanda Nara consultó a sus seguidores antes de someterse a un nuevo retoque estético

Además, detalló que ambos lunares están ubicados al costado de su nariz y que la acompañan desde su nacimiento. Si bien aseguró que algunos especialistas le comentaron que podría eliminarlos mediante un tratamiento con láser, todavía no definió si dará ese paso. "Me dijeron que con láser te los podés sacar. Los tengo desde que nací y son muy míos", expresó, dejando en evidencia el valor personal que tienen para ella.

La publicación rápidamente sumó comentarios y reacciones. En su mayoría, los usuarios le recomendaron mantener los lunares, ya que consideran que son un rasgo distintivo de su rostro y parte de la imagen con la que el público la identifica desde hace años.

"Tener un ex así...": Wanda Nara filtró un chat con Maxi López y lanzó una filosa indirecta

La empresaria compartió una conversación con su exmarido en la que destacó la buena relación que mantienen actualmente.

Wanda Nara expuso la buena relación que tiene con Maxi López y le tiró una indirecta a Mauro Icardi.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena luego de compartir en sus redes sociales un fragmento de una conversación privada con Maxi López, su exmarido y padre de sus hijos mayores, y aseguran que lanzó un palito para Mauro Icardi en medio del escándalo.

La empresaria publicó una captura del chat donde se puede ver el diálogo cotidiano entre ambos y una relación mucho más cercana de la que supieron tener años atrás. El intercambio llamó la atención de sus seguidores por el tono de confianza y complicidad que reflejaba.

En la conversación, López le escribió: “Me acaba de llamar la odontóloga y yo estoy al aire con Telefe. Lo que digas vos va a estar bien”. Wanda respondió con un gesto de cariño y un emoji de flores: “Ay, Maxi tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida. Gracias.”

La frase de Wanda Nara que generó repercusiones

La charla continuó con un pedido concreto de Maxi: “Arreglá lo de los nenes”. Entre llamadas perdidas y mensajes de voz, el intercambio mostró una dinámica familiar que sorprendió a muchos usuarios.

Sobre la captura, Wanda agregó una frase que no pasó desapercibida: “Llevarte bien con un ex” acompañada por un tilde, como una forma de celebrar el vínculo actual con López. Luego sumó: “Feliz por vos”, junto a corazones rosas.

La publicación rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una comparación con la conflictiva relación que mantiene con Mauro Icardi.

El momento elegido para mostrar esta conversación también llamó la atención, ya que coincide con una etapa de alta exposición mediática: mientras Icardi continúa en el país junto a la China Suárez, Wanda decidió mostrar públicamente la armonía que logró reconstruir con Maxi López después de años marcados por conflictos y cruces públicos.