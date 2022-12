La nueva novia de L-Gante reveló que Icardi le ofreció un trato para que deje a Wanda Nara

anto pane

Al aire de LAM (América), Antonela reveló que le preguntó por su relación con Wanda: “No lo noté enamorado. A ella sí pero a él no. Me dijo que ya no estaban más, que estaba soltero, que ella lo volvía loco, que él se sentía usado”. “También me dijo que Mauro le habló y hasta le ofreció plata para que la deje a Wanda”, lanzó.

Las angelitas señalaron que Tamara Báez, Wanda y Anto tienen un perfil parecido. Lejos de tomarlo a mal, la influencer señaló: “En un momento me dijo, me hacés acordar a Wanda, espero que seas más buena que ella”.

Consultada sobre el vínculo que la une L-Gante, aseguró que se conocen desde hace tiempo y que alguna vez se dieron un beso. “Ahora retomamos porque quedó algo pendiente”, señaló y dejó entrever que a ella le gustaría que el romance continúe.

Respecto al desempeño del músico en la intimidad, reafirmó lo dijo que en el chat: “Es divino, tiene mucho sex appeal, es chongo. Es superrespetuoso y educato, pero arranca... tiene eso de barrio que te agarra y...”.