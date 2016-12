George Michael falleció este domingo a los 53 años. Dueño de una carrera prolífica como cantante y compositor, fue además un showman brillante sobre el escenario y el mundo lo llora.

Entre algunos de sus grandes éxitos se encuentran "Wake Me Up Before You Go Go" y "Freedom" (cuando era parte de la banda Wham!), "Faith" y "Fastlove", entre tantos otros. A continuación, una selección de cinco clásicos de oro.

KISSING A FOOL

KISSING A FOOL

FAITH

FAITH

FAST LOVE

FAST LOVE

FREEDOM

FREEDOM

I WANT YOUR SEX

I WANT YOUR SEX