El mensaje de María Becerra tras el angustiante descargo de Emilia Mernes: "Qué manija..."

Embed - Maria Becerra on Instagram: "Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn Ipmmm (tercera vez que lo subo x problemas del audio lpm hajajajjsjsjs)" View this post on Instagram

El apoyo de Duki a su novia Emilia Mernes

Luego del angustiante descargo de Emilia Mernes en redes sociales, su novio Duki también hizo lo suyo, con una publicación que demostró su total apoyo.

Con el corazón en la mano, el referente de música urbana escribió: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber".

Con una foto de ambos a punto de darse un beso, el trapero continuó en su cuenta de Instagram: "Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".

Y cerró: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".

apoyo duki a emilia