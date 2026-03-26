El mensaje de María Becerra tras el angustiante descargo de Emilia Mernes: "Qué manija..."
La Nena de Argentina no dudó en realizar un posteo luego de que su colega entrerriana rompiera el silencio por su conflicto con Tini Stoessel.
Durante la noche de este miércoles, Emilia Mernes publicó un sentido descargo tras la viralización de su conflicto con Tini Stoessel, el cual también involucra a María Becerra y a las esposas de la Selección Argentina. En el escrito que lanzó en Instagram, la entrerriana pedía "por favor, basta", al asegurar que se encontraba "angustiada y asustada" por el "odio" que hay en redes sociales.
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Tras esto, María Becerra usó sus redes sociales para promocionar su nueva canción "Qué ganas de comerte" que sale este jueves, a las 21 horas. "Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchen. Lpm (tercera vez que lo subo por problemas del audio jajajaja)", escribió la Nena de Argentina, sin dar mayor trascendencia a la polémica que envuelve a Emilia.
Para este clip, la intérprete de “Automático” se decantó por la estética urban chic. Lució un top entallado tipo hoodie con moldería de corset, equilibrando la silueta con pantalones oversize de estampa camuflada y aplicaciones de pedrería. Una gorra a juego cerró el estilismo, manteniendo una perfecta armonía cromática.
Al parecer, la carismática María eligió quedarse al margen del conflicto y continuar con sus proyectos profesionales.
El apoyo de Duki a su novia Emilia Mernes
Luego del angustiante descargo de Emilia Mernes en redes sociales, su novio Duki también hizo lo suyo, con una publicación que demostró su total apoyo.
Con el corazón en la mano, el referente de música urbana escribió: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber".
Con una foto de ambos a punto de darse un beso, el trapero continuó en su cuenta de Instagram: "Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".
Y cerró: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".
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