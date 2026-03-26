Intoxicación masiva en Gran Hermano Generación Dorada por un plato de "La Maciel": qué comieron

Entre los más afectados apareció Brian Sarmiento, quien reconoció haber comido en exceso. “Comí una banda”, comentó ante su grupo. Luego, ya en la habitación, deslizó que “la cebolla en la carne” podría haber sido el detonante de su malestar.

En otra charla dentro del streaming de la casa, Emanuel sumó su mirada con ironía: “Si la criticaban a Sandra, es Martitegui al lado de ella”.

Tras lo ocurrido, el conductor Santiago del Moro intentó poner un paño de agua fría y sugirió que algunos participantes se descompusieron porque “comieron de más”, quitándole parte de la responsabilidad a La Maciel.