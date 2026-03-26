El error viral de Julieta Poggio que hizo estallar a Iván de Pineda en Pasapalabra: "¿Piñón fijo?"

La pregunta del conductor correspondía a la letra P y la pista era la siguiente: "Personaje de la literatura y el cine. Muñeco de madera que cobra vida y al que le crece la nariz cuando miente". De manera insólita, Poggio respondió: "¿Piñón fijo?", pero inmediatamente se dio cuenta de su grosero error, dado que la respuesta correcta era "Pinocho", y echó a reír, al igual que sus compañeros de juego, entre los que se encontraban Daniela Celis, Ulises Apóstolo y Luchi Patrone.