"Los cambios no son mágicos, no se dan de un año a otro. Las estadísticas (que dicen que Flores es el barrio con más asesinados en ocasión de robo) son del año pasado.. Esta semana tengo reuniones con vecinos de almagro y tuve una en la calle Portela, en Flores", afirmó Ocampo en declaraciones televisivas."Estamos trabajando. Quizás el momento no es el mejor para el diálogo. La comisaría no puede estar tomada.sino trabajando en políticas de largo plazo. Hay que encarar cualquier tipo de manifestación en el marco de la ley, no tomando una comisaría. El marco de un diálogo abierto, sincero en el que nos podamos escuchar no parece ser lo que está pasando", agregó y dijo: "Además de descartar que vaya a presentarse en el lugar, dijo que no enviaran refuerzos y no confirmo que haya barrabravas en el lugar. "Es un reclamo que sabemos es una demanda importante. Que hay gente que puede usar esto políticamente, puede ser".