El designado ministro de Hacienda,, informó este viernes que renunció al cargo de asesor que tenía en el Senado luego de ser nombrado al frente de la cartera económica.Días atrás se supo que Dujovne formaba parte de la planta transitoria del Senado desde 2012 como asesor del bloque de la UCR, lo que le valió críticas e ironías en las redes sociales. "He tenido en el Senado un trabajo muy gratificante: asesorar al bloque radical y al senador Luis Naidenoff en particular por temas presupuestarios., expresó en conferencia de prensa.En efecto, en la página web oficial del Senado Dujovne ya no figura entre los contratados en planta transitoria. Además, durante la conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, Dujovne aseguró que también cerró su consultora., afirmó el economista, al tiempo que indicó que también renunció al programa televisivo "Odisea Argentina", que compartía con el periodista Carlos Pagni.