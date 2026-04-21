La esquiva reacción de Manuel Adorni cuando el periodista de C5N le preguntó por su presencia en el Congreso
Mientras avanza la investigación en su contra, el funcionario no quiso confirmarle a Lautaro Maislin si brindará su informe de gestión.
En un clima de creciente hermetismo tras denuncias en su contra y una investigacón en concurso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, evitó dar precisiones sobre su próxima presentación ante el Congreso de la Nación, prevista originalmente para el 29 de abril.
El funcionario, que debe brindar su informe de gestión como establece la Constitución, esquivó las consulta del periodista de C5N tras participar de la misa homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján.
A la salida de la ceremonia religiosa, el cronista Lautaro Maislin abordó al jefe de Gabinete para consultarle si "estaba preparado para el 29", en referencia a la fecha fijada para su comparecencia ante los legisladores.
Sin embargo, Adorni optó por no detenerse y, mientras caminaba rápidamente hacia su vehículo, se limitó a responder con una evasiva. "Acá no, chicos", dijo en tono molesto.
La negativa a profundizar sobre su asistencia parlamentaria ocurre en un momento de extrema sensibilidad para el funcionario, quien enfrenta un escenario judicial y político complejo que ha puesto en duda su normal desempeño en las últimas semanas.
Denuncias y presión judicial para Manuel Adorni
El silencio de Adorni se da en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, denuncia que ha generado un fuerte impacto en el seno del Gobierno. El jefe de Gabinete se encuentra bajo la lupa de la justicia, lo que ha motivado pedidos de explicaciones no solo desde los tribunales, sino también por parte de bloques opositores en el Congreso.
Este domingo, una ampliación de denuncia presentada en la Justicia federal vuelve a poner el foco sobre el jefe de Gabinete a partir de nueva documentación incorporada a la causa que investiga presuntas contrataciones irregulares en medios públicos.
Según informó la periodista Vanesa Petrillo, el escrito fue presentado por el abogado Gregorio Dalbón y sostiene que los nuevos elementos "aportan información relevante para el esclarecimiento de los hechos denunciados". En ese marco, se apunta a un supuesto vínculo entre la Televisión Pública y la productora Imhouse S.A., asociada al periodista Marcelo Grandío, señalado como cercano al funcionario.
De acuerdo con la presentación, la investigación avanzó tras el levantamiento del secreto fiscal y bancario, lo que permitió incorporar contratos, transferencias y comprobantes de pago. A partir de ese material, se plantea la posible existencia de un esquema de contrataciones que habría operado de forma sistemática durante la gestión de Adorni.
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