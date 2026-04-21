Victoria Villarruel destrozó a lo funcionarios de Javier Milei: "Lo peor de la casta política"

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Victoria Villarruel no asistió a la misa en Luján por el papa Francisco

Para reforzar su postura y marcar un contraste con el evento oficial, Villarruel destacó su condición de creyente y su deseo de mantener el homenaje en un plano estrictamente espiritual, alejado de lo que ella consideró una utilización política del fallecimiento de Jorge Bergoglio.

"Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas recordando al gran hombre que fue el papa Francisco", afirmó la titular del Senado, sugiriendo que la ceremonia en Luján se había alejado de ese sentimiento genuino.

Con sus palabras, la Vicepresidenta buscó reafirmar su perfil "puro", distanciándose de una foto colectiva que incluyó a dirigentes con los que mantiene una rivalidad pública.

Esta nueva embestida de Villarruel ocurre en un momento de máxima tensión en la Casa Rosada. Su decisión de no compartir espacio con el Gabinete Nacional y de calificar la asistencia al homenaje como un acto de "la casta" vuelve a poner de manifiesto la falta de sintonía con el entorno más cercano al Presidente.

Mientras el Gobierno intenta unificar discursos ante la crisis económica y las huelgas, la Vicepresidenta opta por un camino propio, profundizando una interna que ya no se oculta tras las puertas de los despachos.