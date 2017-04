En su primera conferencia de prensa como presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia aseguró este miércoles que el técnico de la Selección, Edgardo Bauza, cuenta con su "respaldo", pese a que el equipo se ubica quinto, en puesto de Repechaje, a tan solo cuatro fechas para el final de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

"Hoy hay un técnico y hay que respaldarlo. Hay que hacer todo el esfuerzo para que Argentina llegue al Mundial", dijo Tapia, tras ser elegido con 40 votos y 3 en blanco durante una elección desarollada en el predio de Ezeiza.

"Para estar presentes en Rusia, les pedimos a la sociedad y a los medios periodísticos que acompañen a nuestra querida Selección" sostuvo el nuevo presidente, quien llamó a los futbolistas "embajadores ante el mundo" que vuelven a su país para ponerse la camiseta Argentina.

Tapia también comentó que la AFA apelará "cuanto antes" la sanción de cuatro partido que la FIFA le impuso a Lionel Messi.

"La sanción no ha sido justa y a la brevedad será apelada y se pondrán todos los profesionales que se tengan que utilizar. La sanción no es justa, sino que no cumple con los artículos que la contemplan", agregó Tapia al referirse a la suspensión que recibió la Pulga.

Por último, Tapia reconoció que "durante este tiempo", desde el fallecimiento de Julio Grondona y la intervención de la Comisión de Regularización, "la AFA perdió representatividad en la Conmebol y la FIFA".