AFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos tras la muerte de Indio Solari y José Sanfilippo
La Asociación de Fútbol Argentino pretende honrar a ambas figuras emblemáticas y, por ello, resolvió que los clubes e hinchadas acaten el minuto de silencio.
Sin lugar a dudas, una semana gris: Indio Solari murió este viernes y, tan sólo un día antes, falleció el exfutbolista José Sanfilippo. Por ello, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un "minuto de silencio" a llevarse a cabo en todos los partidos que se disputarán este fin de semana.
El comunicado de la institución indica: "En la fecha, a los 77 años, falleció Carlos Alberto "El Indio" Solari, ícono de la cultura musical argentina. Tanto siendo la voz de la mítica "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota", como solista o integrando otras bandas, supo cautivar con su talento a generaciones de jóvenes".
Y añade: "En su Memoria, la AFA ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los partidos de las Primera Divisiones de la Primera Nacional, Primera "B" y Primera "C" a celebrarse durante el fin de semana".
Seguidamente, la entidad se refirió la muerte del exfutbolista: "Asimismo, el día de ayer, a sus 91 años, nos ha dejado José Francisco "El Nene" Sanfilippo, goleador histórico del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, también supo lucir su capacidad goleadora en su paso por Boca y Banfield de nuestro Fútbol como otros clubes del exterior".
"Integrando la Selección Argentina fue parte del plantel campeón de la Copa América 1959. En este momento de inmensa tristeza, desde la Asociación del Fútbol Argentino acompañamos a sus familiares y amistades, elevando una oración por su eterno descanso. Q.E.P.D", cerraron.
Cuándo es el velatorio público de Indio Solari
Desde el círculo íntimo de Indio Solari ratificaron este viernes que el último adiós público al legendario artista se llevará a cabo este sábado 6 de junio. El anuncio se dio a conocer mediante las plataformas oficiales del cantante, espacio en el cual expresaron su gratitud hacia los seguidores por las muestras de afecto recibidas.
“La despedida de Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado.
Con esta precisión, se desestimó que la ceremonia de homenaje tenga lugar en la residencia del emblemático exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. De acuerdo con información trascendida, la logística definitiva del velatorio y el tributo comunitario se difundirá en el transcurso de las próximas horas.
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