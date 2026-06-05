AFA dispuso un minuto de silencio en todos los partidos tras la muerte de Indio Solari y José Sanfilippo

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Cuándo es el velatorio público de Indio Solari

Desde el círculo íntimo de Indio Solari ratificaron este viernes que el último adiós público al legendario artista se llevará a cabo este sábado 6 de junio. El anuncio se dio a conocer mediante las plataformas oficiales del cantante, espacio en el cual expresaron su gratitud hacia los seguidores por las muestras de afecto recibidas.

“La despedida de Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado.

Con esta precisión, se desestimó que la ceremonia de homenaje tenga lugar en la residencia del emblemático exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. De acuerdo con información trascendida, la logística definitiva del velatorio y el tributo comunitario se difundirá en el transcurso de las próximas horas.

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