A través de la red social reddit y del sitio GitHub, un usuario llamadodemostrando que lo que se había dicho, que solo había sido comprometida la cuenta de Twitter de la ministra, no era cierto.Entre los datos que hay publicados se encuentran capturas de un correo electrónicocon la fecha del 2 de mayo de este año, audios con denuncias, correos enviados por agentes, información sobre posible trata en diferentes puntos.La persona que se encargó de filtrar la información hizo un AMA (Ask Me Anything - Pregúntame lo que quieras en castellano) en reddit, donde usuarios de la red social se sacaron todas las dudas en relación a por qué lo hizo."Porque la gorra cada vez vigila y persigue más a los que usamos internet y eso es por pura ineptitud. Son monos con navaja, no cazan un fulbo y para poder hacer su trabajo necesitan hacer mierda las libertades individuales por 'seguridad'. Lo que llaman 'seguridad' en realidad es 'uh, necesitamos tener registro de todo porque sino no tenemos puta idea como encontrar a alguien'", explicó el usuario LaGorraLeaks.Según comentó, no fue la persona que llevó adelante el hack al Ministerio de Seguridad, sino que"Desde el hackeo a la cuenta las contraseñas y los archivos anduvieron dando vuelta por media internet, torrents, mega, etc.", escribió.El pasado febrero quien dijo haber llevado adelante el hack a la cuenta de Twitter de Patricia Bullrich fue un usuario apodado Niño Orsino, quien más tarde fue detenido . Se trata dequien hoy está procesado sin prisión preventiva.La pericia de la División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal informó en febrero que fueron hackeados más de 30 correos electrónicos oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre ellos el de Bullrich.El acceso lo consiguieron a través de unusando un correo electrónico enviado desde una cuenta falsa a nombre de la embajada de Bolivia en la Argentina. Si bien el ataque se realizó en febrero, el acceso lo tuvieron, al menos, hasta principios de este mes, ya que capturas muestran correos electrónicos del mes de mayo."Imagínense que tienen el password de la cuenta de correo de crimen organizado. Imagínense que todas las operaciones 'secretas' se manejan y se mandan por mail. Imagínense lo fácil que es mandarle un email al sysadmin y pedirle que te escale privilegios, total sos su jefe, total después metes una backdoor (puerta trasera en el sistema que te permite volver a ingresar) y borras ese intercambio de mails", comentó LaGorraLeaks.