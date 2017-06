La Escuela Primaria N°64 de San Francisco Solano en Quilmes , se suma a la triste lista reciente de instituciones educativas que tomaron esta drástica decisión por culpa de la inseguridad . La comunidad educativa reclama mayor presencia policial para garantizar la seguridad.

Es que el jueves pasado vivieron el séptimo episodio en lo que va del año y, a falta de respuestas, aseguran que no les queda otra opción. Se trata de una institución donde asisten 320 alumnos en los dos turnos.

Embed

"Familia: se les comunica que en el día de la fecha no hay clases por el intento de secuestro de una compañera y por el séptimo robo que sufrió la escuela en lo que va del año", reza el cartel publicado en la puerta de la escuela. Las autoridades se pusieron firmes: "si no se garantiza la seguridad, no podemos volver a abrir".

Al respecto, Miguel Orellana, director de la institución, expresó que "el colegio fue asaltado siete veces, se llevaron hasta las tizas y además intentaron secuestrar a una maestra".

"El último robo fue cometido en la madrugada de ayer donde los ladrones además de patear y abollar las puertas de chapa y romper los vidrios, se llevaron impresoras, grabadores y computadoras con las que trabajan los chicos y los maestros", concluyó.