Lucha contra la inseguridad: los municipios del conurbano bonaerense que bajan el delito y consolidan mejoras
Un reciente relevamiento refleja importantes avances en la lucha contra la inseguridad, con varios municipios destacados por sus bajas tasas de delito.
Un informe oficial del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y datos recientes de la Superintendencia de Análisis Criminal bonaerense reflejan avances alentadores en diversos distritos del Gran Buenos Aires, destacando municipios que lograron contener los índices delictivos y reducir de forma significativa modalidades específicas como el accionar de los motochorros.
Inseguridad: municipios destacados por sus bajas tasas de delito
El relevamiento oficial —que evalúa la cantidad de hechos cada 100.000 habitantes contemplando desde robos hasta delitos contra las personas y la propiedad— ubicó a varios partidos muy por debajo del promedio general del Conurbano, establecido en 2378 hechos.
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Vicente López: Se posicionó como el municipio con la menor tasa de delitos de toda la región, registrando 1765 hechos cada 100.000 habitantes.
Merlo y Hurlingham: Se mantuvieron en el podio positivo con cifras muy bajas de 1946 y 1951 hechos respectivamente.
San Miguel y La Matanza: Completaron el grupo de los distritos con mejor desempeño general, ubicándose con 2022 y 2093 hechos cada 100.000 habitantes.
En total, la mitad de los municipios que integran el Conurbano se ubicaron por debajo de la media provincial, demostrando que las políticas de prevención y control logran contener con éxito el mapa delictivo en estas zonas.
Fuerte retroceso de los motochorros en distritos clave
Al analizar una de las modalidades que más preocupa a los vecinos, los registros oficiales comparativos entre enero y agosto de 2026 frente al mismo período de 2025 muestran caídas notables en varios partidos, encabezados por descensos contundentes:
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Vicente López: Lideró la baja provincial con una reducción del 32,76% en los casos de motochorros (de 58 a 39 hechos).
Hurlingham: Consolidó una baja del 26,47%.
Tres de Febrero: Registró un descenso del 24,12%.
Malvinas Argentinas: Acompañó la tendencia positiva con una caída del 21,68%.
San Miguel: Redujo esta modalidad un 19,72%.
Panorama general de la seguridad en Buenos Aires
Para completar el cuadro informativo, el relevamiento también señala que distritos como Ezeiza (3233), Lanús (3043) y Avellaneda (2944) registraron las tasas más elevadas durante 2025, mientras que el promedio general de casos de motochorros a nivel provincial experimentó un incremento interanual del 23,54% en lo que va de 2026, con subas marcadas en partidos como San Fernando, José C. Paz y Florencio Varela.
Nota: Los dos indicadores corresponden a períodos y universos diferentes: el primero mide la tasa general de delitos de cada partido durante 2025, mientras que el segundo compara específicamente los eventos de motochorros registrados hasta agosto de 2026.
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