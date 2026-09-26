Lucha contra la inseguridad: los municipios del conurbano bonaerense que bajan el delito y consolidan mejoras

Vicente López: Lideró la baja provincial con una reducción del 32,76% en los casos de motochorros (de 58 a 39 hechos).

Hurlingham: Consolidó una baja del 26,47% .

Tres de Febrero: Registró un descenso del 24,12% .

Malvinas Argentinas: Acompañó la tendencia positiva con una caída del 21,68% .

San Miguel: Redujo esta modalidad un 19,72%.

Panorama general de la seguridad en Buenos Aires

Para completar el cuadro informativo, el relevamiento también señala que distritos como Ezeiza (3233), Lanús (3043) y Avellaneda (2944) registraron las tasas más elevadas durante 2025, mientras que el promedio general de casos de motochorros a nivel provincial experimentó un incremento interanual del 23,54% en lo que va de 2026, con subas marcadas en partidos como San Fernando, José C. Paz y Florencio Varela.