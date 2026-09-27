Merlo, entre las ciudades más seguras del conurbano bonaerense: clave tecnológica y prevención estratégica
La baja sostenida de delitos ubicó a Merlo como la segunda localidad más segura del conurbano bonaerense, de acuerdo con un relevamiento oficial.
Un informe oficial del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) posicionó a Merlo en el podio de los distritos con menor incidencia delictiva del Gran Buenos Aires, destacándose no solo por sus bajas tasas generales durante 2025, sino también por sus altos niveles de resolución impulsados por la inversión en tecnología y seguridad urbana.
De acuerdo con el relevamiento —que evalúa la cantidad de delitos cada 100.000 habitantes en los 24 partidos del conurbano— el promedio regional se ubicó en 2378 hechos.
Sin embargo, Merlo quedó firmemente instalado en el segundo puesto general con una tasa de 1.946 delitos cada 100.000 habitantes, quedando muy por debajo de la media y acompañando a distritos como Vicente López y Hurlingham en el extremo más seguro del ranking.
El estudio oficial abarca un amplio espectro de delitos que van desde robos y hurtos hasta hechos contra las personas, la integridad sexual, la libertad y contravenciones vinculadas a estupefacientes.
La clave de Merlo: tecnología, cámaras y patrullaje
Detrás de estos indicadores positivos se encuentra una estrategia sostenida en materia de prevención y justicia. Según datos judiciales, el municipio también registra una alta tasa de esclarecimiento y resolución de delitos en comparación con el resto de la región.
Esto es posible gracias a una infraestructura robusta gestionada por la administración local:
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Más de 9.000 cámaras de vigilancia distribuidas estratégicamente a lo largo de los 174 kilómetros cuadrados del distrito, donde habitan cerca de 700.000 personas.
Un Centro de Monitoreo centralizado para la visualización en tiempo real de todo el sistema de videovigilancia.
Una flota operativa de 150 móviles pertenecientes al Programa de Protección Ciudadana, trabajando de manera articulada con la Policía.
Panorama general del conurbano
Mientras la mitad de los municipios del Gran Buenos Aires se ubicaron por debajo de la media provincial, en el otro extremo del informe oficial de 2025 quedaron distritos como Ezeiza (3233), Lanús (3043) y Avellaneda (2944) con las tasas más elevadas.
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