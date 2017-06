El tren que unirá Buenos Aires – Mar del Plata y otras 12 localidades del interior bonaerense regresará a partir del próximo 3 de julio. Habrá un tren todos los días desde Constitución con salida a las 15:13, y otro de vuelta desde Mar del Plata a Constitución a las 23:59.





El recorrido incluye paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigne, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pirán, Vidal y Vivoratá.A partir de este viernes se pondrán en venta los pasajes para el mes de julio y comenzará a funcionar una nueva modalidad de bandas tarifarias, que permite que los precios puedan variar por encima o por debajo de una tarifa de referencia, como ya funciona con otros medios de transporte como por ejemplo aviones y colectivos, con tarifas flexibles según la temporada o el día de la semana en el que se elija viajar.

Con este nuevo sistema los pasajes a Mar del Plata costarán $200 de lunes a jueves y $450 de viernes a domingo. Durante las vacaciones de invierno - del 17 al 28 de julio - el precio de la tarifa será $450. Los jubilados tienen un descuento del 40%. Los menores de 12 años pagan la mitad del pasaje mientras que los menores de 3 que no ocupen asiento viajan gratis.



Horarios, tarifas y puntos de venta

Días y horarios

Tarifas Constitución-Mar del Plata

Entre el 17 y el 28 de julio, durante las vacaciones de invierno, habrá tarifa plana de $450.



Descuentos

Via web (con tarjeta de crédito y débito, 5%de descuento en la tarifa): a través de la página www.sofse.gob.ar. Boleterías (en efectivo, tarjetas de débito y crédito, hay que llevar DNI)En el AMBA: estaciones de trenes de Retiro, Constitución, Once, Temperley, Florencio Varela, La Plata, San Miguel, José C Paz, General Urquiza, Belgrano R, Tigre, Tapiales.En el interior del país: estaciones de trenes de Mar del Plata, Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigne, Dolores, General Guido, Maipú, Las Armas, Pirán, Vidal y Vivoratá; Rosario Norte; Rosario Sur; San Nicolás; Córdoba; Villa María; Cosquín; Alta Córdoba; R de Busto; Chivilcoy; Tucumán; La Banda; Bahía Blanca; Tornquist; Pigüé; General La Madrid; Coronel Suárez; Olavarría; Monte; Las Flores; Azul; Junín; Chacabuco.