ARCA: las claves a las que los monotributistas deberán estar atentos en junio

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para venta de bienes

Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes

Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes

Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes

Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes

Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes

Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes

Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes

Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes

Los nuevos topes son:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Superar el límite de la última categoría vigente implica la exclusión automática del Monotributo y el pase al Régimen General.

Qué pasa si no pagás el Monotributo y quiénes pueden adherirse

Cuando se registran períodos impagos, el organismo incorpora automáticamente esa situación en el sistema, lo que puede generar restricciones para realizar distintos trámites y acceder a beneficios fiscales.

Si un contribuyente registra 10 cuotas consecutivas sin pagar, ARCA puede disponer la baja automática del régimen.

La sanción más severa que aplica ARCA es la exclusión automática del régimen. En esos casos, la persona deberá tributar bajo el Régimen General, con obligaciones más complejas vinculadas al IVA y al Impuesto a las Ganancias.

También pueden mantenerse dentro del sistema las sucesiones indivisas que continúan una actividad económica luego del fallecimiento del titular. Por el contrario, quedan excluidos quienes superen el límite máximo de facturación de la Categoría K, hayan realizado importaciones destinadas a la comercialización durante los últimos 12 meses, desarrollen más de tres actividades simultáneas o tengan más de tres unidades de explotación.

Tampoco pueden ser monotributistas quienes integran sociedades como SRL, sociedades anónimas o entidades similares, incluso cuando su participación sea minoritaria.