Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio

Cuándo subirá nuevamente la temperatura

Todo parece indicar que el termómetro del martes será algo más benevolente, gracias a que su mínima tendrá un piso de 7°C y su máxima llegará a los 17°C. Esto volverá a repetirse el jueves y viernes, lo que traerá un significativo alivio para los detractores del invierno.