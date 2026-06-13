Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 14 de junio
Todo parece indicar que este domingo los habitantes del AMBA se congelarán. Conocé acá el informe del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Con algunas lloviznas pronosticadas para la madrugada, este domingo será un día verdaderamente frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo al informe del clima presentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La buena noticia es que, al menos, saldrá el sol.
Según el organismo, el congelado termómetro dominical oscilará entre los 3°C y 10°C, con un cielo ligeramente nublado, que se despejará por completo hacia la noche.
Para las jornadas de este domingo y el lunes, las temperaturas sufrirán un descenso de forma muy pronunciada. Se prevén días mayormente despejados y soleados, pero extremadamente fríos, con marcas térmicas oficiales que tocarán los 2 grados de mínima durante las primeras horas del día.
Recién hacia mediados de la próxima semana los registros térmicos comenzarán a mostrar una leve y paulatina recuperación, logrando superar la barrera de los 15 grados.
Cuándo subirá nuevamente la temperatura
Todo parece indicar que el termómetro del martes será algo más benevolente, gracias a que su mínima tendrá un piso de 7°C y su máxima llegará a los 17°C. Esto volverá a repetirse el jueves y viernes, lo que traerá un significativo alivio para los detractores del invierno.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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