Tras su salida de Racing, Agustín Orión fue presentado en el Colo-Colo de Chile y vivió una incómoda situación cuando, en plena conferencia de prensa, un periodista cometió un error e incluyó a River como uno de los equipos de su trayectoria.



Orión fue presentado en Colo Colo

"En Argentina jugaste en equipos grandes, San Lorenzo, Estudiantes, River, Boca...", estaba pronunciando el cronista, cuando rápidamente Orión lo interrumpió.

"No, no, no. No nos confundamos, soy bien bostero. No me confundan con eso, vamos a dejarlo claro: Boca Juniors", recalcó, entre risas.