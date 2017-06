Desde 2011, el 26 de junio no será un día más para los hinchas de River. Ese domingo el equipo, dirigido porvivió el peor fracaso de su historia:. Fue luego de perder la Promoción anteque se consumó en el estadio Monumental con el 1 a 1 que sentenció la serie para el Pirata.aunque otros quedaron muy sentidos y jamás pudieron recuperar ni el nivel ni la trascendencia que tenían hasta ese momento.aquel 26 de junio fue su último partido en el club al que había vuelto en calidad de préstamo. Tras esto jugó en la Lazio, Catania e Inter, sin destacarse demasiado. Recientemente sonó para volver a River, pero finalmente arregló con el Monterrey de México.es el único jugador de aquel plantel que aún permanece en el club. No sólo esto, sino que además de devolver a River a Primera fue el estandarte en la catarata de títulos que vino tras esto y hoy es considerado un referente del club.jugó 6 meses en la B con River y luego decide irse a Huracán. Después pasó por Rangers de Chile, volvió al Globo y actualmente, con 38 años, juega en San Martín de Tucumán.formó parte de la campaña del ascenso millonario, aunque no terminó el torneo y se fue a jugar a Nacional de Uruguay, donde estuvo tres años. Tras esto pasó al Racing del mismo país y hoy, con 29 años, milita en el fútbol griego.fue uno de los que no pudo asentarse en ningún equipo tras el descenso. Tuvo pasos pory ahora defiende los colores detras el descenso pasó a Banfield a préstamo, luego volvió al club y se fue al Zaragoza de España. En 2014 regresa al país para jugar en Tigre, tras esto militó en Defensa y Justicia y ahora se encuentra jugando en All Boys.jugó algunos partidos en la B Nacional, pero luego estuvo inactivo y regresó a Huracán, donde jugó hasta 2015. Después fue a Barracas Central y ahora disputa el fútbol Senior para Racing.fue transferido al Udinese de Italia y sus buenas actuaciones allí lo llevaron a la Juventus, donde ganó varios títulos. En 2016 fue transferido al Watford de la Premier League inglesa.: era la gran promesa y figura de ese equipo, por lo que su venta post descenso fue muy importante para la economía de un club quebrado. Se fue a la Roma, donde tuvo una destacada labor que lo depositó en el Tottenham de la Premier League. Hoy, a los 25 años, es considerado jugador de Selección.: otro de los que pasó por infinidad de clubes sin encontrar su lugar. Tras el descenso jugó en Godoy Cruz (dos veces), Argentinos, Huracán, All Boys y Juventud Unida de San Luis. Hoy se encuentra libre.uno de los que quedó más marcado por el penal que falló aquella tarde en el que fue su último encuentro en River. De allí se fue a Lanús, hasta que en 2012 pasó al Cruz Azul de México. Vélez lo "repatrió" y hoy es considerado un referente del club de Liniers. También tuvo un paso por Racing a préstamo.formó parte de la campaña del ascenso y en 2013 pasó a Argentinos. Tras un breve regreso a Núñez, fue transferido al Veracruz de México, donde sigue jugando actualmente.estuvo en varios partidos en la B Nacional y después se fue a Argentinos Juniors. De allí pasó por varios clubes: San Lorenzo, Rangers de Chile, Levadiakos de Grecia, Caracas de Venezuela, Defensa y Justicia y Rosario Central, equipo del que aún forma parte a sus 30 años.renunció luego del descenso y su lugar fue ocupado por Matías Almeyda. Desde aquel momento, sólo dirigió a San Martín de Tucumán y Juventud Antoniana de Salta.