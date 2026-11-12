A qué hora termina el paro de subtes del jueves 12 de noviembre

La drástica medida de fuerza responde al reciente fallecimiento del operario jubilado Oscar Pauer. El gremio denuncia que el trabajador murió producto de la exposición al asbesto durante sus funciones y responsabilizan directamente a la concesionaria y al Gobierno de la Ciudad por no retirar este material cancerígeno de la red. Antes del inicio del paro, los delegados convocaron a una rueda de prensa a las 20:30 en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B para brindar detalles de su "plan de acción a futuro".