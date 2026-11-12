A qué hora termina el paro de subtes del jueves 12 de noviembre
Conocé a qué hora termina el paro de subtes impulsado por los metrodelegados y la resolución oficial que obliga a garantizar al menos el 50% del servicio.
Los usuarios que circulan por la Ciudad de Buenos Aires enfrentan serias complicaciones para movilizarse. Los metrodelegados ratificaron un sorpresivo paro de subtes que afecta a las seis líneas y el Premetro. La medida sindical generó una rápida intervención del Gobierno porteño para resguardar el transporte de pasajeros.
Hasta qué hora es la medida de fuerza y cuál es el reclamo
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Según el comunicado firmado por Claudio Dellecarbonara, secretario ejecutivo de la AGTSyP, la paralización del servicio arranca este jueves a las 21:00 horas y finaliza al concluir la jornada (es decir, en el horario de cierre habitual hacia la medianoche).
La drástica medida de fuerza responde al reciente fallecimiento del operario jubilado Oscar Pauer. El gremio denuncia que el trabajador murió producto de la exposición al asbesto durante sus funciones y responsabilizan directamente a la concesionaria y al Gobierno de la Ciudad por no retirar este material cancerígeno de la red. Antes del inicio del paro, los delegados convocaron a una rueda de prensa a las 20:30 en la estación Juan Manuel de Rosas de la Línea B para brindar detalles de su "plan de acción a futuro".
La resolución del Gobierno que exige un 50% de servicio
Frente a la inminente interrupción, la empresa Emova informó que la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires tomó cartas en el asunto y dictó la Resolución 1353/2026. Esta disposición oficial intima tanto a los trabajadores y sindicatos como a la propia operadora a garantizar una prestación del servicio con una cobertura mínima del 50% en cada una de las líneas, amparándose en el artículo 3º del Decreto 230/26.
Con el objetivo de destrabar el conflicto, la cartera laboral resolvió convocar a las partes a una "instancia urgente" para encauzar el reclamo por vías institucionales. Desde Emova ratificaron su voluntad de diálogo y advirtieron que están adoptando "todas las medidas operativas y técnicas necesarias", notificando a los empleados obligados a prestar tareas durante la franja de conflicto para asegurar el traslado de los usuarios.
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