Paro de subtes: formalizan la Resolución 1353/2026 que busca modificar los alcances de la medida
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una resolución para intentar morigerar el alcance del paro de subte.
Ante la medida de fuerza anunciada por los metrodelegados para este jueves por la noche, con un paro de subtes y del Premetro, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intervino de manera oficial para mitigar el impacto en los usuarios.
A través de la Resolución 1353/2026, la Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires ordenó que se garantice la prestación del paro de subtes y del Premetro con una cobertura mínima del 50% en cada una de las líneas de la red.
"La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, mediante la Resolución 1353/2026, que se garantice la prestación del servicio de transporte Subterráneo y del Premetro con una cobertura mínima del 50% en cada una de sus líneas", informaron desde la cartera.
La disposición oficial busca asegurar la movilidad básica de los pasajeros frente al cese de actividades convocado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), previsto desde las 21:00 horas hasta el cierre habitual de la jornada.
Paro de subtes: el reclamo por la crisis del asbesto que detonó el paro de subtes
La medida de autodefensa confirmada por el secretariado ejecutivo de la AGTSyP responde al fallecimiento de un exoperario jubilado que estuvo expuesto durante tres décadas a material cancerígeno en el ámbito laboral.
Según denunció el sindicato mediante un comunicado oficial, el trabajador desarrolló sus tareas a lo largo de treinta años en los talleres Polvorín/Bonifacio y Rancagua, espacios señalados históricamente por el gremio como los puntos críticos con mayor grado de contaminación y exposición al asbesto dentro de la red subterránea.
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