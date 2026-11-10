Paro de subtes en todas las líneas: qué día y a qué hora

El retiro definitivo del asbesto de toda la red de subterráneos.

El recambio inmediato de las flotas de trenes contaminadas.

La inclusión de la totalidad de los trabajadores (tanto activos como jubilados) en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).

La reducción de la jornada laboral para minimizar el tiempo de exposición al mineral.

Comunicado de Emova

Desde Emova lamentan el fallecimiento de Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024. Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados.

Asimismo, la empresa ratificó que continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se pueden consultar los avances del plan en este link.

Más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos.