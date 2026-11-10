Paro de subtes en todas las líneas: qué día y a qué hora
Metrodelegados anunció un paro de subtes que afectará a toda la red debido al fallecimiento de un compañero.
Los metrodelegados confirmaron un paro de subtes de la Ciudad de Buenos Aires para este jueves 12 de noviembre. La medida de fuerza se llevará a cabo desde las 21:00 horas hasta la finalización del servicio, afectando el normal funcionamiento de las seis líneas de subterráneo y el Premetro.
El paro de subtes tras la muerte de un trabajador por asbesto
La decisión gremial fue tomada tras el fallecimiento de un empleado a causa de un cáncer derivado de la exposición al asbesto, material con el que convivió durante sus más de 32 años de trabajo en los talleres de la red. A través de un comunicado firmado por el secretario ejecutivo Claudio Dellecarbonara, los trabajadores expresaron su dolor y repudiaron "una muerte que podría haberse evitado".
Desde el sindicato denunciaron que este mineral altamente cancerígeno está prohibido desde hace más de 20 años, pero continúa presente en toda la red. Según las cifras brindadas por la AGTSyP, ya son más de 150 los trabajadores diagnosticados con afecciones de salud a raíz de lo que calificaron como una "verdadera crisis sanitaria bajo tierra".
El gremio responsabilizó directamente a la concesionaria Emova, a Metrovías, al Grupo Roggio y a los gobiernos por llevar adelante una "política criminal" que pone en riesgo la vida de millones de usuarios, vecinos y empleados.
Las exigencias al Gobierno y la concesionaria
Junto con la paralización del servicio, los trabajadores redoblaron sus exigencias para que se cumplan las leyes y normas vigentes. Los reclamos centrales incluyen:
- El retiro definitivo del asbesto de toda la red de subterráneos.
- El recambio inmediato de las flotas de trenes contaminadas.
- La inclusión de la totalidad de los trabajadores (tanto activos como jubilados) en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).
- La reducción de la jornada laboral para minimizar el tiempo de exposición al mineral.
Comunicado de Emova
Desde Emova lamentan el fallecimiento de Oscar Pauer, quien se desempeñó como operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación en agosto de 2024. Hacemos extensivo nuestro acompañamiento a sus familiares y allegados.
Asimismo, la empresa ratificó que continúa trabajando en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan también las entidades gremiales y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se pueden consultar los avances del plan en este link.
Más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del subte, arrojan resultados considerados adecuados para la salud. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios especializados que fueron validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se ha demostrado y se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos.
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