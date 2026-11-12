A qué hora empieza el paro de subtes del jueves 12 de noviembre
Los Metrodelegados anunciaron una interrupción total del servicio tras la muerte de un jubilado por asbesto. Conocé a qué hora arranca el paro de subtes.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) confirmó una nueva medida de fuerza que afectará a miles de pasajeros. El paro de subtes se llevará a cabo como respuesta al fallecimiento de un ex operario que estuvo expuesto al material cancerígeno durante treinta años.
El reclamo gremial contra el asbesto y el horario del paro de subtes
Según detalló el comunicado oficial firmado por el secretariado ejecutivo del gremio, la medida de autodefensa consistirá en la interrupción total del servicio para la jornada del jueves 12 de noviembre. La paralización de las formaciones comenzará a las 21:00 horas y se extenderá hasta el horario de cierre de toda la red.
El detonante del conflicto fue la reciente muerte de un compañero jubilado que, de acuerdo a la denuncia sindical, trabajó a lo largo de tres décadas en los talleres Polvorín/Bonifacio y en el Taller Rancagua, señalados históricamente como los sectores con mayor grado de exposición al material tóxico.
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Desde la cúpula de los Metrodelegados exigieron respuestas urgentes a las autoridades porteñas. Denunciaron que los controles médicos preventivos cesan al momento de la jubilación, pese a que las afecciones pulmonares derivadas de este material tienen una latencia de hasta 40 años.
Con este trágico desenlace, el sindicato advirtió que ya suman 7 los trabajadores fallecidos y 130 los afectados por la contaminación, por lo que exigen la incorporación inmediata de todos los retirados al sistema de vigilancia médica para garantizar un transporte libre de asbesto.
El comunicado de Emova tras la medida de fuerza
Por su parte, la empresa concesionaria Emova emitió un descargo público lamentando el fallecimiento de Pauer, quien se había acogido al régimen de jubilación en agosto de 2024.
Ante los fuertes cuestionamientos, la compañía ratificó que continúa ejecutando un plan integral de desasbestizado a través de una mesa interdisciplinaria. La operadora aseguró que las más de 5.000 mediciones sobre la calidad del aire realizadas en las áreas de trabajo arrojaron resultados "adecuados para la salud", y defendió que las instalaciones cumplen con todas las condiciones exigidas por las normativas de seguridad laboral.
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