A qué hora empieza el paro de subtes del jueves 12 de noviembre

Con este trágico desenlace, el sindicato advirtió que ya suman 7 los trabajadores fallecidos y 130 los afectados por la contaminación, por lo que exigen la incorporación inmediata de todos los retirados al sistema de vigilancia médica para garantizar un transporte libre de asbesto.

El comunicado de Emova tras la medida de fuerza

Por su parte, la empresa concesionaria Emova emitió un descargo público lamentando el fallecimiento de Pauer, quien se había acogido al régimen de jubilación en agosto de 2024.

Ante los fuertes cuestionamientos, la compañía ratificó que continúa ejecutando un plan integral de desasbestizado a través de una mesa interdisciplinaria. La operadora aseguró que las más de 5.000 mediciones sobre la calidad del aire realizadas en las áreas de trabajo arrojaron resultados "adecuados para la salud", y defendió que las instalaciones cumplen con todas las condiciones exigidas por las normativas de seguridad laboral.