Alberto Fernández habló por primera vez del "video del ascensor" en Casa Rosada
En su reaparición pública, el expresidente fue consultado sobre uno de los rumores más persistentes de su gestión y lo negó categóricamente.
En el marco de su reaparición mediática, el expresidente Alberto Fernández abordó este domingo en el programa Hay Algo Ahí del canal de streaming Blender uno de los rumores más comentados durante su mandato: la supuesta existencia de un video íntimo en un ascensor de la Casa Rosada.
Fue el conductor Tomás Rebord quien consultó directamente por el tema, el exmandatario fue tajante y desmintió por completo la versión que circuló en algunos medios y redes sociales durante su gestión. "Quiero preguntarte sobre mujeres y un video en un ascensor...", deslizó el comunicador.
“¿Dónde está? No existe, hermano”, respondió Fernández con firmeza, negando estas versiones, y agregó: “El ascensor... no existe eso, porque no ocurrió nunca semejante cosa. Me atribuyeron vínculos con mujeres que no conozco”.
En este marco, el expresidente lamentó la facilidad con la que se difunden versiones falsas y usó ese contexto para defender a figuras públicas que, a su juicio, también fueron víctimas de un maltrato mediático injustificado.
“Hay dos personas que me ha dolido mucho cómo las trataron. Tamara Pettinato y Florencia Peña, injustamente maltratadas”, concluyó Fernández.
La declaración se suma a la línea del expresidente de desmentir públicamente las operaciones mediáticas y judiciales que, según su versión, buscaron desprestigiar su imagen y su gestión.
“Fabiola Yañez fue manipulada”, según Alberto Fernández
Respecto a su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez; Alberto Fernández se mostró cauto por supuesto problemas personales que no quiso "traer a la luz pública", pero sugirió que fue utilizada para montar la acusación.
“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada”, afirmó, y sugirió que la operación pudo ser una "pasada de factura" por su política de género, incluyendo la creación del Ministerio de la Mujer. El expresidente enfatizó que la verdad de los hechos está en la causa y pidió que "todo se aclare".
