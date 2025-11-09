Alberto Fernández habló por primera vez del "video del ascensor" en Casa Rosada

La declaración se suma a la línea del expresidente de desmentir públicamente las operaciones mediáticas y judiciales que, según su versión, buscaron desprestigiar su imagen y su gestión.

“Fabiola Yañez fue manipulada”, según Alberto Fernández

Respecto a su expareja y ex primera dama, Fabiola Yañez; Alberto Fernández se mostró cauto por supuesto problemas personales que no quiso "traer a la luz pública", pero sugirió que fue utilizada para montar la acusación.

“Yo creo que ella fue manipulada, claramente fue manipulada”, afirmó, y sugirió que la operación pudo ser una "pasada de factura" por su política de género, incluyendo la creación del Ministerio de la Mujer. El expresidente enfatizó que la verdad de los hechos está en la causa y pidió que "todo se aclare".