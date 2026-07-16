Alerta en el Monotributo: los motivos por los que ARCA te puede excluir del régimen en julio
ARCA intensificó la fiscalización sobre el Monotributo al ampliar el cruce de información bancaria, patrimonial y fiscal para identificar irregularidades e inconsistencias.
ARCA endureció los controles sobre el Monotributo y reforzó las tareas de fiscalización de los contribuyentes. En ese contexto, existen distintos incumplimientos que pueden derivar en la exclusión del régimen simplificado durante julio de 2026.
La ex AFIP busca detectar inconsistencias entre la información declarada por los monotributistas y los datos obtenidos a partir de movimientos bancarios, consumos con tarjetas, compras, acreditaciones y otros registros tributarios.
Dentro de este esquema de control, ARCA está habilitada para realizar una recategorización de oficio cuando entiende que la categoría informada no coincide con el volumen real de actividad del contribuyente. Si las irregularidades son de mayor gravedad, el organismo también puede disponer la exclusión del Monotributo e incorporar al contribuyente al régimen general.
La recategorización del Monotributo es un procedimiento obligatorio que se realiza dos veces al año y tiene como finalidad comprobar que cada contribuyente continúe inscripto en la categoría que le corresponde según su nivel de actividad.
Para determinarlo, ARCA evalúa la información correspondiente a los últimos doce meses y considera diferentes variables establecidas por la normativa. Entre ellas figuran la facturación anual, el consumo de energía eléctrica, la superficie afectada a la actividad y el valor de los alquileres relacionados con el emprendimiento.
Todos estos parámetros son determinantes para establecer la categoría dentro del Monotributo. Cuando un contribuyente no cumple con la recategorización en el plazo previsto o los datos declarados difieren de los que posee el organismo, ARCA puede iniciar una recategorización de oficio sin necesidad de un trámite previo por parte del monotributista.
Este mecanismo suele aplicarse cuando los depósitos bancarios, las acreditaciones, los gastos o las compras evidencian ingresos superiores a los informados ante el fisco. En esas situaciones, la comunicación oficial se envía al Domicilio Fiscal Electrónico, donde el contribuyente podrá consultar la medida y presentar la documentación necesaria para justificar las diferencias detectadas.
Frente a este escenario, los especialistas aconsejan mantener actualizada toda la información fiscal, controlar periódicamente los datos registrados ante ARCA y cumplir con las obligaciones del Monotributo para evitar cambios automáticos de categoría o eventuales sanciones.
Los motivos que pueden provocar la exclusión
La sanción más importante ocurre cuando ARCA concluye que el contribuyente ya no cumple con los requisitos para seguir dentro del Monotributo. El motivo más frecuente es haber excedido el tope de facturación establecido para el régimen simplificado, aunque existen otras causales que también pueden derivar en esa medida.
Entre ellas se encuentran los depósitos bancarios que no coinciden con los ingresos declarados, consumos personales que no se corresponden con la capacidad económica informada, acreditaciones de fondos sin documentación que las respalde, la omisión en la emisión de comprobantes y la realización de actividades incompatibles con el Monotributo.
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