ARCA: la fecha clave de julio para los monotributistas de todo el país
ARCA definió el calendario de obligaciones de este mes para los monotributistas, que deberán abonar la cuota y verificar si les corresponde recategorizarse.
ARCA dio a conocer el cronograma de vencimientos de julio, un mes clave para los monotributistas porque reúne dos obligaciones centrales: el pago de la cuota mensual del Monotributo y el comienzo de la recategorización semestral.
La primera fecha importante será el 20 de julio, día en el que vence el pago mensual del Monotributo. No obstante, el trámite que concentrará la mayor atención será la recategorización, ya que permite actualizar la categoría de cada contribuyente de acuerdo con su situación fiscal.
Este procedimiento es obligatorio para los monotributistas que hayan registrado cambios durante los últimos doce meses en aspectos como la facturación, la superficie destinada a la actividad, el consumo de energía eléctrica o el monto de los alquileres.
En ese marco, la ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP, informó que el período para realizar la recategorización se abrirá durante julio y se extenderá hasta los primeros días de agosto. Durante ese lapso, cada contribuyente deberá revisar los ingresos brutos acumulados en el último año para comprobar si corresponde mantener la categoría vigente o modificarla, ya sea hacia una escala superior o inferior.
Los monotributistas que continúen cumpliendo con los límites de su categoría no tendrán que hacer ningún trámite, ya que el sistema conservará automáticamente su condición actual. En cambio, quienes hayan superado los parámetros establecidos o hayan reducido su nivel de actividad deberán ingresar al sitio de ARCA con clave fiscal y completar la recategorización para evitar diferencias en su situación tributaria y posibles sanciones futuras.
Cómo pagar el monotributo en julio de 2026
La ARCA pone a disposición de los monotributistas diferentes alternativas para pagar la cuota del Monotributo correspondiente a julio:
- Código QR: desde el Portal Monotributo de ARCA, en el apartado "Próximo vencimiento" o "Cuenta corriente", se puede generar un código QR para realizar el pago con billeteras virtuales compatibles, entre ellas Mercado Pago.
- Volante Electrónico de Pago (VEP): al ingresar al sitio de ARCA con CUIT y Clave Fiscal, los monotributistas pueden emitir un VEP y abonarlo luego a través del home banking de una entidad bancaria adherida a las redes Link o Banelco.
- Billeteras virtuales: plataformas como Mercado Pago permiten cancelar la obligación mensual buscando el servicio ARCA Monotributo, ingresando el CUIT y pagando con saldo disponible o con tarjeta.
- Débito automático: otra opción es adherir el pago mensual desde el Portal Monotributo, asociando una CBU o una tarjeta de crédito. Este trámite también puede realizarse directamente desde la entidad bancaria.
- Home banking y cajeros automáticos: además, la cuota del Monotributo puede pagarse mediante la banca electrónica del banco elegido o en cajeros automáticos habilitados de las redes Banelco y Link.
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