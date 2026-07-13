ARCA: la fecha clave de julio para los monotributistas de todo el país

En ese marco, la ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP, informó que el período para realizar la recategorización se abrirá durante julio y se extenderá hasta los primeros días de agosto. Durante ese lapso, cada contribuyente deberá revisar los ingresos brutos acumulados en el último año para comprobar si corresponde mantener la categoría vigente o modificarla, ya sea hacia una escala superior o inferior.