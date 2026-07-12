Monotributo: qué herramientas legales existen para apelar si ARCA te recategorizó de oficio de forma incorrecta

Cómo detecta ARCA las inconsistencias para cambiarte de categoría de oficio

La normativa del monotributo permite que ARCA recategorice de oficio a un contribuyente cuando detecta que sus ingresos o movimientos económicos no coinciden con la categoría en la que está inscripto. Para definir ese cambio, el organismo realiza cruces automáticos de información sobre distintos indicadores fiscales. Entre los datos que evalúa están: