Monotributo: qué herramientas legales existen para apelar si ARCA te recategorizó de oficio de forma incorrecta
ARCA podrá modificar de oficio la categoría del monotributo ante inconsistencias fiscales. Cómo reclamar la decisión y cuáles son los plazos vigentes.
En julio de 2026, ARCA intensificó los controles sobre el monotributo mediante cruces automáticos de información, lo que puede derivar en una recategorización de oficio cuando detecta inconsistencias entre los datos declarados y la situación fiscal real.
Muchos monotributistas toman conocimiento del cambio al ingresar al portal de ARCA o revisar el Domicilio Fiscal Electrónico, donde también pueden consultar los motivos de la medida y, si corresponde, iniciar un reclamo para solicitar su revisión.
Cómo detecta ARCA las inconsistencias para cambiarte de categoría de oficio
La normativa del monotributo permite que ARCA recategorice de oficio a un contribuyente cuando detecta que sus ingresos o movimientos económicos no coinciden con la categoría en la que está inscripto. Para definir ese cambio, el organismo realiza cruces automáticos de información sobre distintos indicadores fiscales. Entre los datos que evalúa están:
- La facturación electrónica de los últimos 12 meses.
- Las acreditaciones bancarias, plazos fijos y movimientos en billeteras virtuales.
- Los consumos con tarjetas de crédito y débito.
- Las operaciones realizadas en plataformas de comercio electrónico.
- Los alquileres declarados y la superficie afectada a la actividad, cuando corresponda.
El paso a paso para verificar si fuiste afectado por la recategorización de oficio
Para evitar problemas con el monotributo y una recategorización de oficio, los especialistas aconsejan revisar los canales oficiales de ARCA durante julio de 2026. Así, los contribuyentes podrán detectar cualquier cambio a tiempo y actuar dentro de los plazos establecidos. Acá el paso a paso para consultar la situación:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal nivel 3 o superior.
- Revisar el Domicilio Fiscal Electrónico para comprobar si existen notificaciones o una recategorización de oficio.
- Verificar la Constancia de Inscripción y confirmar que la categoría del monotributo sea la correcta.
Qué recursos y trámites existen si no estás de acuerdo con la decisión del fisco
Si un monotributista considera que la recategorización de oficio aplicada por ARCA es incorrecta, puede presentar un reclamo dentro del plazo informado en el Domicilio Fiscal Electrónico. La normativa permite apelar cuando el cambio se basa en datos que no reflejan la verdadera situación fiscal, como facturas anuladas o movimientos bancarios que no corresponden a ingresos de la actividad.
El trámite se realiza con Clave Fiscal desde el servicio "Monotributo – Recategorización de Oficio (RECO)", donde se deben revisar los motivos de la medida y adjuntar la documentación respaldatoria. Mientras ARCA analiza el caso, la nueva categoría del monotributo seguirá vigente para el pago mensual.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario