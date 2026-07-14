 ARCA: el procedimiento para chequear si el organismo te recategorizó de oficio en el Monotributo

Para hacerlo, primero hay que consultar en el sistema cuál fue el motivo del cambio y luego presentar la documentación que respalde la situación fiscal, como extractos bancarios, comprobantes de ingresos o gastos y cualquier otra evidencia que resulte pertinente. Mientras el organismo analiza el planteo, la nueva categoría continuará vigente y el contribuyente deberá seguir pagando el importe mensual correspondiente.

Al mismo tiempo, los contribuyentes de todo el país ya pueden realizar la recategorización semestral del Monotributo, uno de los trámites más relevantes del régimen simplificado administrado por ARCA, ex AFIP.

El plazo para completar este procedimiento se extiende hasta el 5 de agosto, fecha límite para que quienes hayan registrado cambios en su actividad actualicen su categoría de acuerdo con los parámetros vigentes.

La recategorización del Monotributo se realiza dos veces por año y busca que cada contribuyente tribute en función de la dimensión real de su actividad económica durante los últimos doce meses.

No todos los monotributistas deben hacer el trámite. La obligación alcanza únicamente a quienes hayan tenido modificaciones en alguno de los parámetros que utiliza ARCA para determinar la categoría. En cambio, quienes mantengan las mismas condiciones o lleven menos de seis meses inscriptos en el Monotributo permanecerán en la categoría actual sin necesidad de realizar ninguna gestión.