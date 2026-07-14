ARCA: el procedimiento para chequear si el organismo te recategorizó de oficio en el Monotributo
ARCA puede modificar tu categoría del Monotributo si detecta inconsistencias fiscales. Cómo consultar si fuiste recategorizado y qué opciones tenés para reclamar.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) está habilitada para realizar una recategorización de oficio cuando detecta diferencias entre la información declarada por un contribuyente y los datos fiscales disponibles. En esos casos, el organismo puede modificar la categoría del Monotributo sin que el trabajador independiente haya iniciado el trámite.
Para llevar adelante estos controles, ARCA analiza distintos registros, como la facturación electrónica, los consumos con tarjetas de crédito y débito y los movimientos bancarios, entre otras variables. Debido a este sistema de fiscalización, muchos contribuyentes descubren el cambio recién cuando ingresan al portal del Monotributo.
Esta modificación puede tener un impacto directo en la economía del monotributista, ya que puede implicar un incremento en la cuota mensual, además de la generación de diferencias a pagar por períodos anteriores con los intereses correspondientes. El tema adquiere mayor importancia en julio, cuando se lleva adelante la recategorización semestral obligatoria del Monotributo
Cómo saber si fui recategorizado por ARCA
Para verificar si ARCA modificó tu categoría del Monotributo, es necesario ingresar al Portal Monotributo con CUIT y Clave Fiscal y revisar las notificaciones enviadas al Domicilio Fiscal Electrónico. Al momento de realizar los controles, el organismo considera distintos indicadores, entre ellos:
- Facturación electrónica: el total de los comprobantes emitidos durante los últimos 12 meses.
- Acreditaciones bancarias: los ingresos registrados en cuentas bancarias que no coincidan con lo declarado.
- Plataformas digitales: los cobros informados por billeteras virtuales y sitios de comercio electrónico.
Si el contribuyente no presenta una impugnación dentro de los plazos establecidos, la recategorización de oficio realizada por ARCA queda confirmada y deberá abonarse la nueva cuota del Monotributo. En caso de considerar que la decisión fue incorrecta, existe la posibilidad de iniciar un reclamo administrativo.
Para hacerlo, primero hay que consultar en el sistema cuál fue el motivo del cambio y luego presentar la documentación que respalde la situación fiscal, como extractos bancarios, comprobantes de ingresos o gastos y cualquier otra evidencia que resulte pertinente. Mientras el organismo analiza el planteo, la nueva categoría continuará vigente y el contribuyente deberá seguir pagando el importe mensual correspondiente.
Al mismo tiempo, los contribuyentes de todo el país ya pueden realizar la recategorización semestral del Monotributo, uno de los trámites más relevantes del régimen simplificado administrado por ARCA, ex AFIP.
El plazo para completar este procedimiento se extiende hasta el 5 de agosto, fecha límite para que quienes hayan registrado cambios en su actividad actualicen su categoría de acuerdo con los parámetros vigentes.
La recategorización del Monotributo se realiza dos veces por año y busca que cada contribuyente tribute en función de la dimensión real de su actividad económica durante los últimos doce meses.
No todos los monotributistas deben hacer el trámite. La obligación alcanza únicamente a quienes hayan tenido modificaciones en alguno de los parámetros que utiliza ARCA para determinar la categoría. En cambio, quienes mantengan las mismas condiciones o lleven menos de seis meses inscriptos en el Monotributo permanecerán en la categoría actual sin necesidad de realizar ninguna gestión.
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