Cuti Romero respondió con dureza a las críticas de Gary Neville: "Espero que cuando me retire..."

Pero el momento de mayor impacto llegó cuando el zaguero del Tottenham fue consultado específicamente por Neville. Lejos de esquivar el tema, el cordobés cuestionó la postura de algunos exjugadores que, desde su rol de comentaristas, realizan críticas muy severas hacia quienes siguen en actividad.

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

"Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville, no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia", sentenció Romero, en una declaración que rápidamente comenzó a replicarse en distintos medios y redes sociales.

Romero también fue protagonista de algunos festejos que reflejaron la intensidad con la que vivió la clasificación. Tras el empate convertido por Enzo Fernández, celebró de manera efusiva frente al arquero Jordan Pickford. Más tarde, cuando el árbitro señaló el final del partido, volvió a descargar toda la tensión acumulada con un festejo desafiante mirando hacia Jude Bellingham.

Con la victoria consumada, Argentina selló una nueva actuación memorable en el Mundial 2026 y consiguió eliminar a uno de sus rivales históricos en un escenario cargado de simbolismo. Ahora, el conjunto de Lionel Scaloni buscará conquistar una nueva estrella cuando enfrente a España en la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey.