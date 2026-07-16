Cuti Romero respondió con dureza a las críticas de Gary Neville: "Espero que cuando me retire..."
Después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, el defensor no dejó pasar los cuestionamientos que había recibido junto a Lisandro Martínez antes del encuentro.
La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026 no solo desató una enorme celebración entre los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni, sino que también sirvió para saldar cuentas con quienes habían puesto en duda al equipo antes del compromiso frente a Inglaterra. Uno de los que aprovechó el momento fue Cristian "Cuti" Romero, quien respondió sin filtros a Gary Neville luego del triunfo por 2-1 que depositó a la Albiceleste en la definición de la Copa del Mundo.
Durante la previa de la semifinal, el exlateral inglés había realizado un análisis muy crítico sobre la dupla central conformada por Romero y Lisandro Martínez. Neville aseguró que ambos integraban "la mejor-peor pareja de centrales del mundo" y fue todavía más allá al sostener que "entre los dos regalan un gol por partido".
Incluso, había afirmado que Inglaterra debía convertir al menos dos tantos para quedarse con la clasificación. Sin embargo, el desarrollo del partido desmintió ese pronóstico. La Albiceleste logró revertir el marcador en los minutos finales y consiguió un triunfo histórico para instalarse nuevamente en una final mundialista. Una vez consumada la victoria, los protagonistas no escondieron la satisfacción por haber respondido dentro del campo de juego.
La respuesta del Cuti Romero a Gary Neville tras las críticas antes del partido
En declaraciones brindadas a DSports, Romero dejó en claro que las palabras provenientes de Inglaterra habían generado malestar dentro del plantel. "Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices", expresó el defensor con una sonrisa irónica, reflejando el sentimiento que predominó en el grupo tras el encuentro.
Lisandro Martínez también tomó la palabra y explicó que el plantel ya está acostumbrado a convivir con ese tipo de opiniones provenientes del exterior. Para el defensor del Manchester United, la mejor manera de responder siempre es dentro del terreno de juego. "Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha", resumió el marcador central, quien volvió a formar una sólida dupla con Romero en un partido de máxima exigencia.
Pero el momento de mayor impacto llegó cuando el zaguero del Tottenham fue consultado específicamente por Neville. Lejos de esquivar el tema, el cordobés cuestionó la postura de algunos exjugadores que, desde su rol de comentaristas, realizan críticas muy severas hacia quienes siguen en actividad.
"Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville, no me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia", sentenció Romero, en una declaración que rápidamente comenzó a replicarse en distintos medios y redes sociales.
Romero también fue protagonista de algunos festejos que reflejaron la intensidad con la que vivió la clasificación. Tras el empate convertido por Enzo Fernández, celebró de manera efusiva frente al arquero Jordan Pickford. Más tarde, cuando el árbitro señaló el final del partido, volvió a descargar toda la tensión acumulada con un festejo desafiante mirando hacia Jude Bellingham.
Con la victoria consumada, Argentina selló una nueva actuación memorable en el Mundial 2026 y consiguió eliminar a uno de sus rivales históricos en un escenario cargado de simbolismo. Ahora, el conjunto de Lionel Scaloni buscará conquistar una nueva estrella cuando enfrente a España en la gran final, programada para el domingo 19 de julio en el estadio de Nueva Jersey.
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