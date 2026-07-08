Cuándo se deberá realizar la recategorización del monotributo y cómo es el paso a paso
La recategorización del Monotributo ya está disponible y se podrá realizarse hasta el 5 de agosto, un trámite para actualizar la categoría según los ingresos y la actividad.
Los contribuyentes adheridos al Monotributo deberán cumplir en las próximas semanas con uno de los trámites más importantes del régimen: la recategorización semestral. El procedimiento, que lleva adelante ARCA, permanecerá disponible hasta el 5 de agosto y permite actualizar la categoría del Monotributo de acuerdo con los ingresos y la actividad desarrollada por cada persona.
Para definir si corresponde un cambio de categoría, el sistema del Monotributo toma como referencia los parámetros acumulados de los últimos 12 meses, entre ellos la facturación y el nivel de actividad. Con esos datos, ARCA determina si el contribuyente debe permanecer en la misma escala o pasar a otra de las categorías vigentes del régimen simplificado.
Recategorización del monotributo: el procedimiento paso a paso para cumplir con la gestión y conocer en qué situaciones resulta indispensable
La recategorización del Monotributo solo debe realizarse cuando el contribuyente registra modificaciones en los parámetros que determinan su categoría dentro del régimen simplificado. Para definir si corresponde un cambio, ARCA toma como referencia la actividad desarrollada durante los últimos 12 meses, con el fin de que la situación fiscal refleje los ingresos y las condiciones reales de cada inscripto.
Entre las variables que evalúa el organismo se encuentran los ingresos brutos acumulados, el consumo de energía eléctrica, los alquileres asociados a la actividad y la superficie destinada al desarrollo del trabajo o del comercio. A partir de esos datos, se establece si el contribuyente puede continuar en la misma categoría o si debe pasar a otra escala del Monotributo.
Además, la revisión contempla las escalas vigentes del Monotributo, que se actualizan de forma periódica en función de la inflación. Esto significa que una persona podría cambiar de categoría no solo por un aumento en su actividad económica, sino también por la modificación de los topes de facturación establecidos por ARCA.
No todos los monotributistas están obligados a efectuar este trámite. Quedan excluidos quienes mantienen sin cambios los parámetros fiscales considerados por el organismo, así como los contribuyentes que comenzaron su actividad hace menos de seis meses, ya que en esos casos la permanencia en la categoría se mantiene automáticamente.
Cuando corresponde realizar la recategorización y el trámite no se cumple, pueden generarse consecuencias administrativas. ARCA está facultada para efectuar una recategorización de oficio, realizar verificaciones adicionales sobre la situación fiscal del contribuyente y modificar los importes que deberá abonar dentro del régimen.
Todo el procedimiento se realiza de manera online desde la plataforma de ARCA. Antes de iniciar la gestión, es recomendable revisar toda la documentación correspondiente a los últimos doce meses para evitar errores al momento de informar los datos.
La información que conviene tener preparada incluye:
- Facturación acumulada de los últimos 12 meses.
- Movimientos bancarios registrados.
- Transferencias recibidas mediante billeteras virtuales.
- Alquileres relacionados con la actividad.
- Superficie utilizada para desarrollar el trabajo o el comercio.
Con esa información reunida, el contribuyente deberá ingresar al portal de ARCA, acceder al servicio de Monotributo y completar la recategorización. Durante el proceso será necesario:
- Verificar los datos que el sistema muestra de manera automática.
- Comparar los parámetros personales con los topes vigentes.
- Elegir la categoría que corresponda según la actividad desarrollada.
- Confirmar la declaración para finalizar el trámite.
Una vez enviada la información, el sistema realiza una validación automática. Como resultado, puede confirmar la categoría seleccionada o sugerir una diferente si detecta que alguno de los parámetros supera los límites establecidos.
También es importante corroborar que el domicilio fiscal electrónico y los datos de contacto estén actualizados. De esta manera, el contribuyente podrá recibir todas las notificaciones oficiales de ARCA y minimizar posibles inconvenientes en futuras revisiones.
La recategorización semestral del Monotributo es una instancia clave para mantener actualizada la situación fiscal dentro del régimen simplificado. Los contribuyentes alcanzados tienen tiempo hasta el 5 de agosto para completar el trámite y evitar diferencias en su categoría o eventuales ajustes por parte de ARCA.
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