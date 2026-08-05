ANSES: el monto que recibirá la AUH en agosto 2026

Tener hijos de hasta 4 años , inclusive.

, inclusive. Contar con el calendario de vacunación y los controles de salud cargados digitalmente por el Ministerio de Salud .

y los controles de salud cargados digitalmente por el . Que el niño o la niña esté inscripto en el Plan Sumar.

Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar

Además del haber mensual de la AUH, los beneficiarios que reúnen las condiciones establecidas por ANSES continúan cobrando la Tarjeta Alimentar. Este complemento no está alcanzado por la fórmula de movilidad, por lo que durante agosto mantendrá los mismos importes vigentes.

Los montos de la Tarjeta Alimentar serán los siguientes: