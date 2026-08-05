ANSES: el monto que recibirá la AUH en agosto 2026
ANSES aplicará en agosto un nuevo aumento para la AUH del 1,89%. Además, continuará el pago de la Tarjeta Alimentar con los mismos valores vigentes.
Mientras ANSES avanza con el cronograma de pagos correspondiente a julio, ya quedaron definidos los haberes que cobrarán los beneficiarios durante agosto. Luego de que el Indec difundiera el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, se confirmó la actualización que alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, entre ellas la AUH.
De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, las prestaciones que liquida ANSES, incluida la AUH, recibirán en agosto un aumento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación registrada durante junio y que impactará en los nuevos montos a cobrar.
Cuánto cobra la AUH con aumento en agosto
Con el incremento previsto para agosto, la AUH que paga ANSES ascenderá a $150.848 por hijo. No obstante, como ocurre habitualmente, el organismo abonará de forma mensual el 80% del beneficio y retendrá el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH. De esta manera, los titulares recibirán $120.678,40, mientras que $30.169,60 quedarán pendientes de pago.
Para quienes perciben la AUH por Hijo con Discapacidad, el nuevo haber alcanzará los $491.173. En este caso, ANSES retendrá $98.234,60 y depositará de manera directa $392.938,40, siguiendo el mismo mecanismo de liquidación.
En determinados casos, los beneficiarios pueden cobrar el 100% de la AUH sin que se aplique la retención mensual. Para acceder a ese beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones:
- Tener hijos de hasta 4 años, inclusive.
- Contar con el calendario de vacunación y los controles de salud cargados digitalmente por el Ministerio de Salud.
- Que el niño o la niña esté inscripto en el Plan Sumar.
Cuánto se cobra con la Tarjeta Alimentar
Además del haber mensual de la AUH, los beneficiarios que reúnen las condiciones establecidas por ANSES continúan cobrando la Tarjeta Alimentar. Este complemento no está alcanzado por la fórmula de movilidad, por lo que durante agosto mantendrá los mismos importes vigentes.
Los montos de la Tarjeta Alimentar serán los siguientes:
- Familias con un hijo: $72.250.
- Familias con dos hijos: $113.299.
- Familias con tres o más hijos: $149.425.
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