Los extras alimentarios que ANSES acreditará a la AUH en agosto 2026

Los dos adicionales más importantes son:

Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Tarjeta Alimentar: los montos que seguirán vigentes

La Prestación Alimentar mantendrá en agosto los mismos valores que se vienen pagando durante los últimos meses.

Los montos serán:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

Este beneficio está destinado a garantizar el acceso a alimentos básicos y alcanza a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años, embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo y madres con siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

Complemento Leche: nuevo valor en agosto

Con la actualización del 1,9%, el beneficio llegará a $56.897 por hijo.

Está dirigido a:

Niños de hasta 3 años que cobran AUH.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

El objetivo de esta asistencia es contribuir a la compra de leche y otros alimentos esenciales durante los primeros años de vida.