ANSES y el bono de $600.000: a quiénes les corresponderá y cómo acceder

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado a garantizar el acceso a alimentos.

Por ejemplo:

Familias con 2 hijos: $81.936

La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar es clave para calcular el ingreso total mensual.

Quiénes pueden cobrar $562.999 en mayo 2026 con ANSES

Algunas familias pueden alcanzar ingresos cercanos a los $600.000 en mayo 2026 al sumar distintos beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Un caso concreto es el de:

1 hijo con discapacidad: $368.035,28

1 hijo sin discapacidad: $113.028,24

Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936

Total mensual: $562.999,52

Este monto no corresponde a un bono único, sino a la suma de prestaciones vigentes.

Para acceder a estos ingresos, es necesario:

Tener actualizados los datos en Mi ANSES

Cumplir con los requisitos de AUH

Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma

De esta manera, las familias pueden asegurarse el cobro completo y evitar interrupciones en los pagos durante el mes.