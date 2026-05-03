ANSES y el bono de $600.000: a quiénes les corresponderá y cómo acceder
La ANSES confirmó nuevos montos y beneficios para mayo 2026. Algunas familias podrán superar los $560.000 mensuales combinando distintas prestaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicó un aumento del 3,38% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo de 2026, en línea con la inflación. Los montos se cobran con el 20% retenido, que luego se recupera al presentar la Libreta AUH.
AUH de ANSES: monto con aumento en mayo 2026
Los valores netos actualizados son:
- 1 hijo: $113.028,24
- 2 hijos: $226.056,48
- 3 hijos: $339.084,72
- 4 hijos: $452.112,96
- 5 hijos: $565.141,20
En el caso de hijos con discapacidad:
- Monto bruto: $460.044,10
- Monto neto: $368.035,28
Estos valores impactan directamente en los ingresos de millones de familias en todo el país.
Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de mayo 2026
La Tarjeta Alimentar, que también paga la Administración Nacional de la Seguridad Social, mantiene los mismos valores vigentes desde 2024.
Este beneficio se acredita automáticamente junto con la AUH y está destinado a garantizar el acceso a alimentos.
Por ejemplo:
- Familias con 2 hijos: $81.936
La combinación de AUH + Tarjeta Alimentar es clave para calcular el ingreso total mensual.
Quiénes pueden cobrar $562.999 en mayo 2026 con ANSES
Algunas familias pueden alcanzar ingresos cercanos a los $600.000 en mayo 2026 al sumar distintos beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Un caso concreto es el de:
- 1 hijo con discapacidad: $368.035,28
- 1 hijo sin discapacidad: $113.028,24
- Tarjeta Alimentar (2 hijos): $81.936
Total mensual: $562.999,52
Este monto no corresponde a un bono único, sino a la suma de prestaciones vigentes.
Para acceder a estos ingresos, es necesario:
- Tener actualizados los datos en Mi ANSES
- Cumplir con los requisitos de AUH
- Presentar la Libreta AUH en tiempo y forma
De esta manera, las familias pueden asegurarse el cobro completo y evitar interrupciones en los pagos durante el mes.
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