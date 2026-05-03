ANSES: el bono familiar que estará disponible en mayo 2026
Esta ayuda extra supera los $100.000 y se abona una sola vez. Los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos importantes. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará en mayo la asignación por matrimonio, un beneficio destinado a quienes formalicen su vínculo legal y cumplan con las condiciones establecidas. Esta ayuda, además, supera los $100.000 y se abona por única vez.
Sin embargo, para acceder, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos vinculados a la situación laboral, con topes de ingresos establecidos. Este beneficio está vigente desde hace años dentro del sistema del organismo y se mantiene activo con montos que se actualizan periódicamente.
Cuál es el bono extra de $125.000 que ANSES paga en mayo
La ANSES pagará durante el quinto mes del año una suma de $123.307 en concepto de asignación por matrimonio, dirigida a quienes hayan formalizado su vínculo y cumplan con los topes de ingresos establecidos.
Ambos integrantes de la pareja pueden pedir este beneficio si están dentro de las condiciones laborales admitidas, lo que permite que el monto total se cobre por duplicado y supere los $245.000. Para acceder, el ingreso del grupo familiar no debe exceder los $5.792.487 brutos, y cada persona no puede ganar más de $2.896.244 de manera individual.
Otros requisitos para cobrar la APU por matrimonio
Además de los topes establecidos, cada individuo debe presentar una serie de documentos importantes al momento de solicitar este beneficio:
- Presentar el certificado de matrimonio civil ante ANSES.
- Acreditar el DNI de ambos cónyuges.
- Tener al menos seis meses de antigüedad laboral al momento del casamiento.
- Solicitar la asignación por matrimonio dentro de los 2 meses y hasta los 2 años posteriores a la celebración.
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