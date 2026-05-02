ANSES: las familias que cobrarán $700.000 en mayo 2026
El organismo gubernamental confirmó el aumento del 3,4% para la AUH. Descubrí cuánto cobran los beneficiarios este mes sumando la Tarjeta Alimentar y otros adicionales.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
Qué familias pueden acceder a $700.000 en mayo 2026
En el caso de una familia con tres hijos, donde uno tiene discapacidad, el ingreso mensual se compone de:
- Hijo con discapacidad: $368.035,28
- Dos hijos con AUH: $226.056,48
- Tarjeta Alimentar (tres hijos o más): $108.062
Estos valores dan un total de: 368.035,28 + 226.056,48 + 108.062 = $702.153,76
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