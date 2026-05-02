ANSES: las familias que cobrarán $700.000 en mayo 2026

Qué familias pueden acceder a $700.000 en mayo 2026

En el caso de una familia con tres hijos, donde uno tiene discapacidad, el ingreso mensual se compone de:

Hijo con discapacidad: $368.035,28

Dos hijos con AUH: $226.056,48

Tarjeta Alimentar (tres hijos o más): $108.062

Estos valores dan un total de: 368.035,28 + 226.056,48 + 108.062 = $702.153,76