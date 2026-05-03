ANSES: cuándo recibirán sus haberes los jubilados y pensionados
La ANSES y jubilados ya tienen definidas las fechas de cobro de mayo 2026, con aumento y bono incluidos. Todo lo que hay que saber sobre montos actualizados.
La ANSES y jubilados ya tienen confirmado el calendario de pagos de mayo 2026, una información clave para organizar el cobro de haberes y beneficios. La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las fechas correspondientes a jubilados y pensionados.
De acuerdo con el organismo, los pagos del SIPA arrancarán durante la tercera semana de mayo, una demora vinculada al esquema de feriados nacionales que impacta en el cronograma habitual. A su vez, la ANSES informó que las liquidaciones estarán disponibles desde el 11 de mayo de 2026 en la plataforma Mi ANSES, lo que marca el inicio formal del proceso de cobro para jubilados y pensionados.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en mayo
Dentro del calendario de pagos de mayo 2026, la ANSES y jubilados ya tienen definidas las fechas de cobro según la terminación del DNI, diferenciando entre quienes perciben el haber mínimo y los que superan ese monto.
Jubilados y pensionados con haber mínimo
- 11 de mayo: DNI terminados en 0
- 12 de mayo: DNI terminados en 1
- 13 de mayo: DNI terminados en 2
- 14 de mayo: DNI terminados en 3
- 15 de mayo: DNI terminados en 4
- 18 de mayo: DNI terminados en 5
- 19 de mayo: DNI terminados en 6
- 20 de mayo: DNI terminados en 7
- 21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9
Haberes superiores al mínimo
- 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1
- 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3
- 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5
- 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7
- 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9
Este esquema de ANSES permite ordenar el cobro de jubilados y pensionados, evitando demoras y facilitando el acceso a los haberes según cada grupo.
Cuándo cobran jubilados y pensionados
En paralelo al calendario de pagos, la ANSES y jubilados tendrán en mayo de 2026 una suba del 3,38% por movilidad, lo que impacta directamente en los haberes. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $393.174,10 y, al sumarse el bono de $70.000, el total a cobrar alcanza los $463.174,10.
Sin embargo, como el refuerzo permanece congelado, el aumento real en los ingresos se reduce al 2,85%, lo que limita el efecto del ajuste mensual. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono se liquida de forma proporcional hasta completar ese monto.
En tanto, el haber máximo quedará en $2.645.689,38, según lo establecido por la Resolución 349/2025, que define el esquema de pagos de ANSES y la actualización de jubilados y pensionados durante 2026.
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