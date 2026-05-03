ANSES: cuándo recibirán sus haberes los jubilados y pensionados

11 de mayo : DNI terminados en 0

: DNI terminados en 0 12 de mayo : DNI terminados en 1

: DNI terminados en 1 13 de mayo : DNI terminados en 2

: DNI terminados en 2 14 de mayo : DNI terminados en 3

: DNI terminados en 3 15 de mayo : DNI terminados en 4

: DNI terminados en 4 18 de mayo : DNI terminados en 5

: DNI terminados en 5 19 de mayo : DNI terminados en 6

: DNI terminados en 6 20 de mayo : DNI terminados en 7

: DNI terminados en 7 21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Haberes superiores al mínimo

22 de mayo : DNI terminados en 0 y 1

: DNI terminados en 0 y 1 26 de mayo : DNI terminados en 2 y 3

: DNI terminados en 2 y 3 27 de mayo : DNI terminados en 4 y 5

: DNI terminados en 4 y 5 28 de mayo : DNI terminados en 6 y 7

: DNI terminados en 6 y 7 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Este esquema de ANSES permite ordenar el cobro de jubilados y pensionados, evitando demoras y facilitando el acceso a los haberes según cada grupo.

Cuándo cobran jubilados y pensionados

En paralelo al calendario de pagos, la ANSES y jubilados tendrán en mayo de 2026 una suba del 3,38% por movilidad, lo que impacta directamente en los haberes. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $393.174,10 y, al sumarse el bono de $70.000, el total a cobrar alcanza los $463.174,10.

Sin embargo, como el refuerzo permanece congelado, el aumento real en los ingresos se reduce al 2,85%, lo que limita el efecto del ajuste mensual. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono se liquida de forma proporcional hasta completar ese monto.

En tanto, el haber máximo quedará en $2.645.689,38, según lo establecido por la Resolución 349/2025, que define el esquema de pagos de ANSES y la actualización de jubilados y pensionados durante 2026.