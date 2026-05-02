ANSES: los motivos por los que te podrían dar de baja de la AUH

AUH de ANSES: qué tengo que hacer si me suspenden la prestación

Si la AUH fue suspendida, lo primero es identificar el motivo dentro de la plataforma de Administración Nacional de la Seguridad Social. En muchos casos, el problema es administrativo y puede resolverse.

Algunas acciones clave para recuperar el beneficio son:

Presentar la Libreta AUH (certifica salud, educación y vacunación)

Actualizar datos personales o del grupo familiar

Cargar documentación faltante en el sistema

Verificar ingresos y situación laboral

Una vez regularizada la información, el pago suele restablecerse. Sin embargo, si la baja se debe a un cambio estructural —como un empleo formal o el cumplimiento de la edad límite— la AUH deja de corresponder.

En caso de no poder resolverlo online, se recomienda sacar un turno y acudir a una oficina de ANSES para iniciar un reclamo o completar el trámite correspondiente.

Mantener los datos actualizados y cumplir con los requisitos es clave para asegurar la continuidad de un beneficio que resulta fundamental para muchas familias en Argentina.