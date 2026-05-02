ANSES: los motivos por los que te podrían dar de baja de la AUH
Los titulares de la AUH deben prestar atención a ciertos requisitos clave para no perder el beneficio. La falta de actualización de datos o incumplimientos puede generar la suspensión del pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene controles periódicos sobre los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Por eso, es fundamental revisar el estado del beneficio para evitar sorpresas en el cobro de mayo.
Una de las formas más simples de verificar la situación es ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, en la sección “Hijos – Mis Asignaciones”, se puede ver si el pago está activo, retenido o suspendido.
Cómo saber si me van a dar de baja la AUH de ANSES en mayo 2026
Entre los principales motivos por los que se puede dar de baja o suspender la AUH aparecen:
- Cambios en la situación laboral (empleo en relación de dependencia o inscripción como monotributista)
- Superar el tope de ingresos permitido
- Falta de presentación de la Libreta AUH
- Datos personales o familiares desactualizados
- Hijos que superan los 18 años (sin discapacidad)
- Salidas del país por más de 90 días
Estos factores pueden generar desde una retención temporal hasta la baja definitiva del beneficio, dependiendo del caso.
AUH de ANSES: qué tengo que hacer si me suspenden la prestación
Si la AUH fue suspendida, lo primero es identificar el motivo dentro de la plataforma de Administración Nacional de la Seguridad Social. En muchos casos, el problema es administrativo y puede resolverse.
Algunas acciones clave para recuperar el beneficio son:
- Presentar la Libreta AUH (certifica salud, educación y vacunación)
- Actualizar datos personales o del grupo familiar
- Cargar documentación faltante en el sistema
- Verificar ingresos y situación laboral
Una vez regularizada la información, el pago suele restablecerse. Sin embargo, si la baja se debe a un cambio estructural —como un empleo formal o el cumplimiento de la edad límite— la AUH deja de corresponder.
En caso de no poder resolverlo online, se recomienda sacar un turno y acudir a una oficina de ANSES para iniciar un reclamo o completar el trámite correspondiente.
Mantener los datos actualizados y cumplir con los requisitos es clave para asegurar la continuidad de un beneficio que resulta fundamental para muchas familias en Argentina.
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