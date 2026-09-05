ARCA: los motivos por los que podrían embargar las billeteras virtuales

Scarso también recordó que en 2021, cuando el organismo todavía era AFIP, se modificaron los procedimientos internos utilizados en las ejecuciones fiscales para incorporar las cuentas digitales. Con posterioridad, algunas administraciones tributarias provinciales adoptaron medidas similares.

De esta manera, el dinero disponible en una billetera virtual puede ser alcanzado por una orden judicial destinada a recuperar una deuda fiscal, según publicó Iprofesional.

Sin embargo, hay una diferencia clave: ARCA no puede bloquear por su cuenta una billetera digital durante una ejecución fiscal. Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, explicó que el organismo puede solicitar el embargo de fondos en Mercado Pago u otras plataformas, pero la decisión final corresponde a un juez.

En la misma línea, Juan Pablo Fridenberg, del estudio Mora, Garfunkel, Fridenberg & Verly, sostuvo que las cuentas digitales tienen las mismas garantías procesales que cualquier otro activo del deudor. Por tratarse de una medida cautelar, su aplicación requiere necesariamente la intervención judicial correspondiente.

Feriados sin cajeros: cómo retirar efectivo con billeteras virtuales durante el fin de semana largo

Por eso, tener el dinero en una billetera virtual en lugar de una cuenta bancaria tradicional no evita que esos fondos puedan ser incluidos en un embargo ordenado por la Justicia.

A su vez, las empresas que administran estas plataformas tampoco tienen la facultad de decidir cuándo embargar los fondos de sus clientes. Su participación se limita a cumplir la orden judicial una vez que reciben la comunicación correspondiente a través de los canales establecidos.

Carlos Peralta, director de Asuntos Corporativos de Bitso Argentina, explicó que este mecanismo está contemplado en el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que establece el procedimiento para las ejecuciones.

La orden judicial se tramita mediante el Banco Central y puede llegar tanto a entidades bancarias como a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que administran cuentas de pago identificadas mediante CVU.

En este sentido, Peralta aclaró que la billetera virtual no inicia ni determina el embargo, sino que funciona como ejecutora de una orden emitida por la Justicia, del mismo modo que ocurre con un banco cuando recibe una medida de estas características.

En definitiva, el embargo de fondos en Mercado Pago y otras billeteras virtuales no constituye una decisión autónoma de las plataformas. Se trata de un procedimiento judicial dentro del sistema de pagos argentino, en el que las empresas digitales únicamente deben ejecutar la orden recibida.