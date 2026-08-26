Renunció el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis
Las razones detrás de la renuncia del titular de la Aduana no están claras y se especula entre cuestiones personales y la interna al interior del Gobierno.
Tras varias semanas de especulaciones, renunció el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis, en medio de la interna que se libra al interior del gobierno de Javier Milei. Velis había pedido una licencia de dos semanas que efectivamente le concedieron las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pero tras la cual confirmó su alejamiento del cargo que ocupaba desde octubre de 2024.
Velis se había jubilado luego de casi 45 años de carrera en la Aduana pero había vuelto convocado por el gobierno libertario para reestructurar el organuismo y "terminar con la casta aduanera" según informaron en aquel momento desde la Casa Rosada.
A lo largo de su carrera Velis, que hoy tiene 67 años, fue jefe de División Operativa en el Aeropuerto de Ezeiza; del Departamento Operacional Aduanero; de la División Resguardo I y II; y del Departamento Asistencia Administrativa y Técnica de Buenos Aires. Además estuvo en el puerto de Buenos Aires.
Las primeras versiones sobre la renuncia ubican la salida de Velis en el marco de las internas de poder dentro del Gobierno. Por el momento, no fue designado un reemplazante. Sin embargo ya comenzóla danza de nombres y uno de los que suena con más fuerza es el de Andrés Kunisz, actual subdirector de Control Aduanero. Sin embargo, personas que conocen a Velis sostienen que su salida también era una posibilidad que el propio funcionario analizaba desde hacía tiempo. Entre los motivos mencionados aparece su situación familiar, ya que su esposa vive en Paraguay.
Además, su hijo, Agustín Velis, trabaja como funcionario de ARCA dentro del denominado departamento operacional del organismo tributario.
La salida de Velis se venía planteando desde principios de año, especialmente después de los cambios producidos en la conducción de la Aduana de Ezeiza. En ese momento fue desplazada toda la cúpula del organismo en esa terminal y quedó a cargo Gustavo Mariezcurrena, quien permaneció apenas 13 días en el puesto.
Luego asumió Diego Liberatore, quien hasta entonces se desempeñaba como consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera y ya había ocupado funciones en ese ámbito.
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