Renunció el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis

La salida de Velis se venía planteando desde principios de año, especialmente después de los cambios producidos en la conducción de la Aduana de Ezeiza. En ese momento fue desplazada toda la cúpula del organismo en esa terminal y quedó a cargo Gustavo Mariezcurrena, quien permaneció apenas 13 días en el puesto.

Luego asumió Diego Liberatore, quien hasta entonces se desempeñaba como consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera y ya había ocupado funciones en ese ámbito.