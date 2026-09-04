Murió uno de los históricos miembros de Los Palmeras
La triste noticia llegó de parte de la banda, quien no dudó en despedir a Ricardo "Oveja" Stec en sus redes sociales.
La música tropical argentina enfrenta una triste noticia tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo “Oveja” Stec este miércoles 2 de septiembre, un renombrado músico que dejó una marca imborrable en la trayectoria de Los Palmeras, uno de los conjuntos más emblemáticos de la cumbia santafesina.
La noticia del deceso del percusionista fue dada a conocer por la propia agrupación a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales. En la publicación, los músicos rindieron homenaje a su extimbalero, rememorando las etapas compartidas en el escenario y subrayando su valioso aporte durante los años dorados del grupo.
"Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música", comenzaron escribiendo desde la cuenta de Instagram de la banda. Y añadieron: "Que en paz descanses querido amigo Ricardo “Oveja” Stec. Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras".
Cabe señalar que el hondo pesar por la partida de Stec no tardó en replicarse entre colegas, seguidores de la banda y diversos referentes del género, quienes volcaron sus condolencias en las redes sociales para despedir a una figura clave de la historia tropical santafesina. Aún se desconocen los motivos de su deceso.
El paso de Ricardo "Oveja" Stec por Los Palmeras
Como encargado de las tumbadoras, Stec fue una pieza clave en la percusión de Los Palmeras entre 1988 y 1992, una época de fuerte expansión y gran ritmo de grabación para el legendario combo santafesino.
Su etapa en la banda dejó una marca indeleble registrada en discos fundamentales como Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991). Este fructífero período culminó en 1992, coincidiendo con los festejos por las dos décadas de carrera del grupo y el lanzamiento de producciones que terminaron por consolidar ese ciclo histórico.
Es menester mencionar que, en sus años con la famosa banda, Stec marcó el pulso del grupo al compartir escenario con figuras centrales de la cumbia santafesina como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Su labor en las tumbadoras le aseguró un lugar permanente en el libro de historia de la banda. Pese a que su estadía duró un período acotado, su participación fue crucial en una de las fases más determinantes para la consolidación del conjunto en la música tropical argentina.
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