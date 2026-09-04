Murió uno de los históricos miembros de Los Palmeras

Su etapa en la banda dejó una marca indeleble registrada en discos fundamentales como Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991). Este fructífero período culminó en 1992, coincidiendo con los festejos por las dos décadas de carrera del grupo y el lanzamiento de producciones que terminaron por consolidar ese ciclo histórico.

Es menester mencionar que, en sus años con la famosa banda, Stec marcó el pulso del grupo al compartir escenario con figuras centrales de la cumbia santafesina como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Su labor en las tumbadoras le aseguró un lugar permanente en el libro de historia de la banda. Pese a que su estadía duró un período acotado, su participación fue crucial en una de las fases más determinantes para la consolidación del conjunto en la música tropical argentina.