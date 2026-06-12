Furor con la estrella de Hollywood que fue a ver a Estados Unidos vs. Paraguay con una remera argentina

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¿Mate?

¿Asado?

¿Anya?pic.twitter.com/yT3c7Z9yB7 — minutouno (@minutounocom) June 13, 2026

No es la primera vez que la actriz genera este tipo de reacciones. Cada vez que tiene la oportunidad, Anya resalta su tonada porteña, su fanatismo por las empanadas y su arraigo a la Argentina.

En un viernes cargado de mística mundialista, la estrella de la pantalla grande logró traspasar el ámbito cinematográfico para transformarse, al menos por unas horas, en la hincha más viral de la jornada, recordándole a todo el mundo dónde están puestas sus pasiones.