Furor con la estrella de Hollywood que fue a ver a Estados Unidos vs. Paraguay con una remera argentina
La actriz se llevó todas las miradas en Los Angeles Stadium y en las redes sociales por lucir una camiseta de la Seleccín Argentina.
El debut de Estados Unidos y Paraguay en el Mundial 2026 acaparó las miradas de los fanáticos del fútbol, pero en las redes sociales la verdadera atención se la llevó una estrella de Hollywood, que se hizo presente en el estadio para alentar al equipo local pero con una remera argentina.
Se trata de Anya Taylor-Joy, que se convirtió en tendencia global tras ser captada en Los Ángeles disfrutando del encuentro con un detalle que enloqueció por completo al público argentino: llevaba puesta la camiseta albiceleste.
La actriz, que vivió parte de su infancia en Buenos Aires y siempre manifiesta con orgullo su amor por las costumbres locales, no quiso perderse el estreno del Grupo D. Sin embargo, su elección de vestuario para un partido en el que no jugaba la Scaloneta desató un auténtico furor digital.
Furor y memes en las plataformas digitales por Anya Taylor-Joy y su camiseta argentina
Las imágenes de la protagonista de "Gambito de Dama" con los colores argentinos mientras seguía las alternativas del choque entre norteamericanos y guaraníes no tardaron en viralizarse. En cuestión de minutos, las plataformas se llenaron de comentarios de agradecimiento, elogios y, por supuesto, una catarata de memes.
Para los fanáticos locales, el gesto de Anya fue interpretado como una sutil "provocación" cultural o simplemente como una demostración de que su corazón futbolero es cien por ciento argentino, sin importar quiénes estén en la cancha.
No es la primera vez que la actriz genera este tipo de reacciones. Cada vez que tiene la oportunidad, Anya resalta su tonada porteña, su fanatismo por las empanadas y su arraigo a la Argentina.
En un viernes cargado de mística mundialista, la estrella de la pantalla grande logró traspasar el ámbito cinematográfico para transformarse, al menos por unas horas, en la hincha más viral de la jornada, recordándole a todo el mundo dónde están puestas sus pasiones.
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