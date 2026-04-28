La Fraternidad advirtió que la frecuencia de trenes en AMBA podría reducirse a "una formación por hora"

También hicieron menciona a los servicios de carga. “Lo deplorable de la prestación de servicios no admite un análisis serio, atento a su promedio de 3 descarrilamientos diarios”, indicaron desde La Fraternidad.

"¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto?", cuestionó el documento oficial emitido por la entidad gremial.

En ese sentido advirtieron: “Lo que sí sabemos es que, de persistir el rumbo, ese tren que lo lleva todos los días a su trabajo circulará una vez cada hora, por falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales”.

De cara al futuro, sostuvieron que “el futuro del irremplazable ferrocarril es su desaparición” y mencionaron una “destrucción sistemática y continuada de la Industria Ferroviaria”, a lo que denominaron “ferrocidio”.

Crisis del transporte público en el AMBA: bajó la frecuencia de colectivos

La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una fuerte caída en abril de 2026, con reducciones de hasta el 40% en algunos servicios. Este recorte es impulsado por el aumento del combustible, tensiones internacionales y cambios en el esquema de subsidios al transporte público, según lo indicó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Según el reporte, la oferta total de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular. La caída fue aún más marcada en los servicios interjurisdiccionales, que dependen de Nación y Provincia, donde alcanzó el 40%.