La Fraternidad advirtió que la frecuencia de trenes en AMBA podría reducirse a "una formación por hora"
El gremio de maquinistas denuncia la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura ferroviaria.
El sindicato La Fraternidad advirtió que los trenes podrían pasar a circular apenas una vez por hora ante la falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales, impactando de lleno en la frecuencia del servicio dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El gremio de maquinistas atribuyó esta posible medida a la falta de inversión y el mal estado de la infraestructura ferroviaria. Según el comunicado, la realidad y gravedad en la que se encuentra el sistema ferroviario pone en riesgo el traslado de miles de pasajeros que usan este medio de transporte a diario.
La Fraternidad hizo mención a la sanción de la “Emergencia Ferroviaria” mediante el Decreto 525/2024, por el cual se asignaban unos u$s1.400 millones - al cambio oficial de ese momento - con el objetivo de mejorar tanto el modo de transporte como la seguridad operacional.
Pese a esto, aseguran que “el resultado de esa anunciada inversión o nueva asignación de fondos para cumplir con lo establecido en la norma es una disminución del 30 % promedio de los servicios de pasajeros ofrecidos a la comunidad y sin que se vislumbre una mejora en el sistema ferroviario”.
También hicieron menciona a los servicios de carga. “Lo deplorable de la prestación de servicios no admite un análisis serio, atento a su promedio de 3 descarrilamientos diarios”, indicaron desde La Fraternidad.
"¿A dónde fueron los fondos asignados por el decreto?", cuestionó el documento oficial emitido por la entidad gremial.
En ese sentido advirtieron: “Lo que sí sabemos es que, de persistir el rumbo, ese tren que lo lleva todos los días a su trabajo circulará una vez cada hora, por falta de formaciones y por el mal estado de vías y señales”.
De cara al futuro, sostuvieron que “el futuro del irremplazable ferrocarril es su desaparición” y mencionaron una “destrucción sistemática y continuada de la Industria Ferroviaria”, a lo que denominaron “ferrocidio”.
Crisis del transporte público en el AMBA: bajó la frecuencia de colectivos
La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró una fuerte caída en abril de 2026, con reducciones de hasta el 40% en algunos servicios. Este recorte es impulsado por el aumento del combustible, tensiones internacionales y cambios en el esquema de subsidios al transporte público, según lo indicó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Según el reporte, la oferta total de vehículos en el servicio de transporte público de pasajeros del AMBA se redujo un 30% en comparación con el nivel operativo regular. La caída fue aún más marcada en los servicios interjurisdiccionales, que dependen de Nación y Provincia, donde alcanzó el 40%.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario