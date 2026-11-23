Robert Downey Jr. como Victor von Doom: el momento culminante del avance ofrece la impactante primera mirada al actor regresando a la franquicia para encarnar al temible y legendario villano Doctor Doom.

Un cruce histórico en pantalla: el tráiler confirma que la colisión de realidades será inevitable y devastadora al exhibir por primera vez en acción la unión entre Los Vengadores, la primera familia de Los 4 Fantásticos y los mutantes de los X-Men.