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En el partido más épico del Mundial 2026, la Selección Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y es finalista

El golazo de Enzo Fernández para que la Selección Argentina empate el partido.

El golazo de Enzo Fernández para que la Selección Argentina empate el partido.
Lionel Messi domina la pelota en Selección Argentina vs. Inglaterra. 

Lionel Messi domina la pelota en Selección Argentina vs. Inglaterra. 
La Selección Argentina e Inglaterra juegan un partido intenso en Atlanta. 

La Selección Argentina e Inglaterra juegan un partido intenso en Atlanta. 
Estadio colmado para Selección Argentina vs. Inglaterra. 

Estadio colmado para Selección Argentina vs. Inglaterra. 
La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026
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Selección Argentina
Inglaterra

El conjunto argentino lo pasó por arriba al británico pero tuvo que sufrir: lo empató a 5 del final y lo ganó a los 92 para avanzar a la final.

- Por Nicolás Albanese

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EN VIVO

Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina hizo este miércoles su mejor partido en el Mundial 2026 y venció 2-1 a Inglaterra sobre la hora, en el marco de las semifinales, para abrochar su un boleto a la final en la que ya esperaba España.

En un colmado Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath, se vivió otro épico e infartante partido, donde el conjunto de Lionel Scaloni sin dudas mostró su mejor versión en el certamen.

El DT metió mano en el once inicial y el equipo controló el encuentro casi en su totalidad. Sin embargo, y tras un primer tiempo áspero y muy metido, en una de las únicas aproximaciones, el conjunto británico se puso en ventaja con el tanto de Gordon.

Lejos de derrumbarse, la "Scaloneta" metió a Inglaterra en su arco, haciendo figura a Pickford. Entre el aquero y el palo mantenían la victoria parcial de los ingleses, hasta que Enzo Fernández, ya jugando como "5", clavó un golazo espectacular para el empate.

A la salida de una pelota parada, y con el pase previo de Lionel Messi, el volante del Chelsea se tomó un segundo para relojear el arco, y desde afuera área metió una bomba imposible para Pickford a 5 minutos de los 90.

Lejos de relajarse, el equipo de Scaloni fue a buscar el triunfo antes del alargue. Una vez, un Messi de puntero derecho frotó la lámpara, armó un jugadón, lanzó el centro con la diestra y Lautaro Martíndez, de cabeza, puso el 2-1 de la victoria a 92 minutos.

Si no se sufre no vale. Y como fueron otros tantos encuentros de esta defensa del título, Argentina logró una épica victoria para regresar a la final del Mundial 2026. Espera España, el próximo domingo desde las 16 horas en New Jersey.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Hasta acá la cobertura en vivo de minutouno.com

La Selección Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 tras otro partido infartante.

ARGENTINA FINALISTA

ÉPICO TRIUNFO DE LA ARGENTINA ANTE INGLATERRA.

GOL ARGENTINO: LAUTARO MARTINEZ

Gran jugada de Messi y cabezazo de Lautaro Martínez para darlo vuelta.

GOLAZO DE ENZO FERNÁNDEZ

Bomba al ángulo para empatar el partido.

Lautaro por Tagliafico, el último cambio

Quedan 10 minutos y Argentina se juega todo para el empate.

LO TUVO OTRA VEZ ARGENTINA

El cabezazo de Nico González se fue al lado del palo.

EL PALO SALVÓ A INGLATERRA

Gran centro de De Paul y el cabezazo de Alexis Mac Allister dio en el palo.

Otamendi, Montiel y De Paul a la cancha tras la pausa de hidratación

Salen Giuliano Simeone, Lisandro Martínez y Nahuel Molina.

Tapadón de Pickford antes de la pausa de hidratación

El arquero inglés le sacó un cabezazo a Nico González con una tapada imposible.

Adentro Nico González en el primer cambio argentino

González ingresó por Leandro Paredes en la primera modificación de Scaloni.

Probó Enzo de afuera pero se fue alta

La Argentina ahora maneja la pelota, mientras Inglaterra se repliega.

Se lo sacaron a Giuliano Simeone cuando se iba mano a mano con el arquero

El joven argentino se iba mano a mano con el arquero inglés, pero el defensor llegó justo cuando estaba por definir.

Gol de Inglaterra

Antes de los 10 minutos de la segunda parte, Gordon pone el 1-0 para Inglaterra.

Amonestado Cuti Romero en la Argentina

El central le hizo falta a Bellingham y vio la tarjeta amarilla.

LO TUVO JULIÁN ÁLVAREZ DOS VECES

El arquero, dos veces, le saca el gol al delantero argentino.

Se viene el segundo tiempo de la semi en Atlanta: Argentina sin cambios

Argentina busca ante Inglaterra el pasaje a la final del Mundial.

Final del primer tiempo en Atlanta

Argentina e Inglaterra igualan sin goles tras un primer tiempo inestenso y muy friccionado.

Amonestado Lisandro Martínez

El defensor fue amonestado por cortar una contra de Inglaterra en la mitad de la cancha.

Se fue cerca la de Enzo Fernández desde afuera del área

Fue el primer remate de la Selección Argentina. Una pelota que pedía ángulo se fue apenas por encima del travesaño.

Atajó Dibu un tiro libre y Messi armó un jugadón para que Inglaterra sumo su primera amarilla

El capitán argentino fue apilando marcadores hasta que tuvieron que derrivarlo y Anderson vio la tarjeta.

Hay pausa de hidratación: sin goles en Atlanta

Argentina e Inglaterra se metieron con todo pero por ahora no hay goles.

Se adelanta la Argentina y avisa

El partido es durísimo y Argentina ya se puso cerca del arquero inglés.

Ásperos primeros minutos

Muchas infracciones en los primeros momentos del partido.

Arrancó la semifinal del Mundial

Argentina enfrenta a Inglaterra por un lugar en la final.

Suenan los himnos

El momento más emotivo del Mundial 2026 se vivió en Atlanta con el Himno Nacional Argentino.

Equipos a la cancha para el partido

En instantes empieza el partido por las semifinales del Mundial 2026.

Dibu Martínez a la cancha

El arquero argentino ya realiza el precalentamiento del trascendental partido por un lugar en la final.

Momento de caramelos entre Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

Como en cada previa de un partido de la Selección Argentina, los mediocampistas repitieron el ritual.

Argentina confirmada y con una sorpresa

Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. Seguí leyendo.

Argentina parte rumbo al estadio

La delegación argentina dejó el hotel y parte rumbo al Mercedes-Benz Stadium para las semifinales del Mundial.

Sorpresivo posteo de Liverpool apoyando a Alexis Mac Allister

El gigante club inglés sorprendió a todos expresando su apoyo a Alexis Mac Allister, pese a que enfrenta a Inglaterra.

Liverpool apoya a Alexis Mac Allister en el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Liverpool apoya a Alexis Mac Allister en el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra.

Foto y ritual entre Chiqui Tapia, Lionel Messi y Rodrigo De Paul

"Ahí vamos una vez más", escribió el presidente de la AFA junto en la foto en la que aparece con el capitán y el "Motorcito" tomando mates.

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina e Inglaterra

"Es solo un partido", dijo Lionel Scaloni tras la victoria agónica ante Suiza. Sin embargo, la aclaración no hace más que confirmar que no es un juego más, sino que se espera cargado de "chimichurri", como también avisó Julián Álvarez.

Sin confirmaciones, como acostumbra el oriundo de Pujato, no se descarta que luego de dos encuentros de repetir formación, el DT meta mano y haga cambios, teniendo en cuenta el flojo nivel general y la jerarquía del rival.

Entre las variantes, podría darse la salida de Rodrigo De Paul y el ingreso de Nico González, Giuliano Simeone o Nicolás Otamendi; mientras que otra de las dudas se encuentra en el lateral derecho, con la puja de siempre entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel. Los diferentes nombres también significarían distntos esquemas tácticos.

Enfrente se encuentra una Inglaterra que también llega tras un duro alargue ante Noruega. De la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, el equipo de Thomas Tuchel también venía de sacar al local México en octavos de final, en otro partido muy duro.

Formaciones de Selección Argentina vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos de Selección Argentina vs. Inglaterra

  • Hora: 16.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Ismail Elfath
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium

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