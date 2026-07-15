En el partido más épico del Mundial 2026, la Selección Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y es finalista

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La Selección Argentina avanzó a la final del Mundial 2026 tras otro partido infartante.
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El conjunto argentino lo pasó por arriba al británico pero tuvo que sufrir: lo empató a 5 del final y lo ganó a los 92 para avanzar a la final.
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Luego de un sufrido camino, con dos alargues incluidos, la Selección Argentina hizo este miércoles su mejor partido en el Mundial 2026 y venció 2-1 a Inglaterra sobre la hora, en el marco de las semifinales, para abrochar su un boleto a la final en la que ya esperaba España.
En un colmado Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), con el arbitraje de Ismail Elfath, se vivió otro épico e infartante partido, donde el conjunto de Lionel Scaloni sin dudas mostró su mejor versión en el certamen.
El DT metió mano en el once inicial y el equipo controló el encuentro casi en su totalidad. Sin embargo, y tras un primer tiempo áspero y muy metido, en una de las únicas aproximaciones, el conjunto británico se puso en ventaja con el tanto de Gordon.
Lejos de derrumbarse, la "Scaloneta" metió a Inglaterra en su arco, haciendo figura a Pickford. Entre el aquero y el palo mantenían la victoria parcial de los ingleses, hasta que Enzo Fernández, ya jugando como "5", clavó un golazo espectacular para el empate.
A la salida de una pelota parada, y con el pase previo de Lionel Messi, el volante del Chelsea se tomó un segundo para relojear el arco, y desde afuera área metió una bomba imposible para Pickford a 5 minutos de los 90.
Lejos de relajarse, el equipo de Scaloni fue a buscar el triunfo antes del alargue. Una vez, un Messi de puntero derecho frotó la lámpara, armó un jugadón, lanzó el centro con la diestra y Lautaro Martíndez, de cabeza, puso el 2-1 de la victoria a 92 minutos.
Si no se sufre no vale. Y como fueron otros tantos encuentros de esta defensa del título, Argentina logró una épica victoria para regresar a la final del Mundial 2026. Espera España, el próximo domingo desde las 16 horas en New Jersey.
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